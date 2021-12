Sicile : trois morts et six disparus dans l’explosion de plusieurs immeubles

Au moins trois personnes sont décédées et six sont encore recherchées après une explosion survenue ce samedi soir à Ravanusa, en Sicile, qui a touché plusieurs immeubles d’habitation.

La Sécurité civile locale a indiqué que cette explosion serait probablement due à une fuite de gaz, mais une enquête devra déterminer plus précisément l’origine de l’accident. Une «onde de choc» a été ressentie jusqu’à 100 mètres autour des bâtiments concernés, selon le chef de la protection civile. Le bilan provisoire est pour le moment de trois morts, et six personnes sont encore recherchées sous les décombres. Il n'y a, a priori, pas d'enfants parmi les disparus. Les secours ont réussi à extirper ce dimanche deux femmes vivantes de sous les gravats, mais n’ont depuis perçu aucun autre signe de vie.

«Depuis ce matin nous avons sauvé deux femmes, mais depuis plusieurs heures, nous n'avons entendu aucun signal sous les décombres, a déclaré à la télévision italienne un porte-parole des pompiers. Cela ne signifie certainement pas que nous avons perdu espoir, mais de toute évidence, le temps qui passe ne joue pas en notre faveur», a-t-il ajouté.

#Ravanusa #crollo palazzina: 100 #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di soccorso con nucleo NBCR, team USAR, cinofili e esperti nella conduzione di mezzi movimento terra. Nella clip il sorvolo con i droni sull'area dell'intervento [#12dicembre 12:15] pic.twitter.com/QNht1o13xc — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 12, 2021

Si les autorités ont fait état de quatre bâtiments concernés par l’explosion, les médias locaux ont estimé le nombre d’immeubles touchés bien plus important. «Tout est extrêmement difficile car les bâtiments se sont effondrés les uns sur les autres et les décombres se chevauchent», a expliqué le chef des pompiers chargés de l’opération de sauvetage, Giuseppe Merendino, cité par le quotidien Giornale di Sicilia.

Face à l’ampleur des dégâts, le maire de Ravanusa, Carmelo D'Angelo, a appelé «toute personne ayant des pelles et des bulldozers» à venir aider les services de secours. Il a également indiqué que 200 personnes ont été évacuées et relogées temporairement.