Assaut du Capitole : la commission d’enquête parlementaire assigne 4 réseaux sociaux à témoigner

La commission d’enquête parlementaire qui doit faire la lumière sur la responsabilité de Donald Trump quant aux événements du 6 janvier 2021 et de l’assaut du Capitole a assigné quatre géants du Web à témoigner.

Alphabet, la maison mère de YouTube et Google, Meta (celle de Facebook), Reddit et Twitter sont donc visés par des incitations à comparaître. La commission a enquêté pendant plusieurs mois sur le rôle de ces géants du web quant à la propagation de fausses informations et de contenus incitant à la violence, qui ont pu mener à l’attaque du siège du Congrès américain.

N’ayant pas obtenu des documents utiles à l’enquête, qui ont été demandés par la commission à ces groupes au mois d’août, ceux-ci ont donc été cités à comparaître. Les membres de la commission souhaitent donc les interroger sur les manquements en termes de propagation des fake news ou au contraire, sur les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre la désinformation en période électorale.

Des forums pour planifier l'assaut du capitole

Selon une enquête du New York Times, pendant les mois qui ont entouré l’élection présidentielle américaine de 2020, des salariés de l’entreprise Meta auraient émis des signalements auprès de la direction concernant la forte propagation de messages et commentaires sur Facebook contenant des «informations erronées sur l'élection». Ils auraient également signalé l’augmentation de contenus partagés du mouvement complotiste QAnon, sans que la direction de Facebook ne réagisse, selon eux.

La commission d’enquête accuse également YouTube d’avoir permis la diffusion en direct de l’attaque du Capitole, et Twitter, ancien réseau social privilégié de Donald Trump avant d’en avoir été banni, d’avoir laissé circuler des informations concernant l’assaut, et dont d’avoir été au courant des risques de violences bien avant le 6 janvier. Le réseau social Reddit aurait quant à lui hébergé des forums concernant Donald Trump et sur la planification de l’assaut du Capitole. L’un de ces principaux forums n’a été fermé qu’après l’invasion du siège du Congrès.

Les parlementaires souhaitent au plus vite faire la lumière sur les événements du 6 janvier 2021, et souhaite rendre ses conclusions cet été, quelques mois avant les élections de mi-mandat. La commission devra également statuer sur la responsabilité de Donald Trump.