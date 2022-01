Le «bébé» de l'album Nevermind dépose une nouvelle plainte pour pédopornographie

Spencer Elden, le bébé présent sur la pochette de l’album «Nevermind» de Nirvana, a déposé une nouvelle plainte pour pédopornographie. Il réclame 150.000 dollars (environ 130.000 euros) de dommages et intérêts.

Il avait déjà porté plainte en août 2021, mais le dossier avait été classé pour des raisons de procédures.

En effet, le 3 janvier dernier, un juge de Los Angeles a classé le dossier car le plaignant n’avait pas répondu en temps voulu aux arguments que lui avaient présentés les avocats de Nirvana.

Néanmoins, le magistrat a autorisé à Spencer Elden de redéposer une plainte dans un délai de dix jours, ce qu’il a fait.

Agé aujourd’hui de 30 ans, Spencer Elden est le bébé nu dans la piscine sur la pochette de l’album Nevermind de Nirvana, sorti en 1991. L’album s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires.

A district court judge in California has dismissed a child-pornography lawsuit filed by Spencer Elden, who was photographed as a baby for the cover of Nirvana's 1991 album, Nevermind.#Nirvana #Nevermind #News pic.twitter.com/ndqIE2BBc4

— Official Merchandise Store (@merch360) January 7, 2022