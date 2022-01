Une députée musulmane affirme avoir été évincée du gouvernement britannique en raison de sa «foi»

Les «origines» et la «foi» de Nusrat Ghani ont-elles été déterminantes dans son éviction du gouvernement britannique lors du remaniement de 2020 ? C'est en tout cas ce qu'affirme l'ancienne vice-ministre des Transports dans une interview publiée ce dimanche 23 janvier par le Sunday Times.

Nusrat Ghani, 49 ans, assure que cette version de l'histoire lui a été présentée par un cadre du Parti conservateur, le parti du Premier ministre, Boris Johnson.

«On m'a dit que lors de la réunion de remaniement à Downing Street, ma "foi musulmane" avait été soulevée comme "un problème", qu'une femme musulmane au gouvernement mettait mes collègues mal à l'aise et qu'on craignait que je ne sois pas loyale envers le parti car je n'en faisais pas assez pour le défendre contre les allégations d'islamophobie».

To ensure other Whips are not drawn into this matter, I am identifying myself as the person Nusrat Ghani MP has made claims about this evening.





These accusations are completely false and I consider them to be defamatory. I have never used those words attributed to me

