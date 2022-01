Etats-Unis : un homme non-vacciné se voit refuser une greffe de cœur

Un hôpital de la ville de Boston a rejeté la demande de transplantation d'un patient au motif que ce dernier n'est pas vacciné contre le Covid-19.

«Compte tenu de la pénurie d'organes disponibles, nous faisons tout notre possible pour garantir qu'un patient qui reçoit un organe greffé ait les meilleures chances de survie», a expliqué à la BBC le Brigham and Women's Hospital de Boston, dans le Massachusetts.

«Les organes sont rares, nous n'allons pas les distribuer à quelqu'un qui a peu de chances de vivre alors que d'autres qui sont vaccinés ont de meilleures chances de survivre après l'opération», a réagi auprès de la chaîne CBS le Dr Arthur Caplan, responsable de l'éthique médicale à la New York University School of Medicine.

craintes des effets secondaires

Le patient, âgé de 31 ans et père de deux enfants, est hospitalisé depuis novembre dernier à cause d'un problème cardiaque héréditaire. Il refuse le vaccin car il craint les effets secondaires et le risque (minime) d’inflammation cardiaque.

Les autorités sanitaires américaines appellent pourtant les receveurs de greffe et leurs proches à se faire vacciner complètement.

Selon ses proches, l'homme restera hospitalisé à Boston car il est trop faible pour être transféré dans un autre hôpital.