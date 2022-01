L'Allemagne projette de recruter 400.000 travailleurs étrangers qualifiés par an

Des salariés étrangers qualifiés pour compenser un départ massif à la retraite. Voici en substance l’option privilégiée ces derniers jours par l'Allemagne pour faire face au vieillissement de sa population et à l’impact direct sur son économie.

Confrontée à une crise sur le marché du travail en raison de près de 300.000 départs à la retraite non remplacés cette année, selon les dernières estimations, l’Allemagne a opté pour un recrutement encore plus conséquent de diplômés étrangers.

Lors d’un entretien publié vendredi 21 janvier dans le magazine économique WirtschaftsWoche, le chef du groupe parlementaire libéral-démocrate (FDP) et membre de la coalition au pouvoir Christian Dürr a dévoilé les ambitions gouvernementales à ce sujet. L’Etat allemand mise sur l’immigration «d’au moins 400.000 travailleurs qualifiés étrangers» chaque année, a-t-il assuré. Dürr a défini cette action comme «une politique d’immigration moderne afin de maîtriser le vieillissement du marché du travail».

Un permis de travail à points et un meilleur salaire

«La pénurie de travailleurs qualifiés est maintenant si grave qu’elle ralentit considérablement notre économie», a justifié Christian Dürr, insistant sur la nécessité de «changer de cap le plus rapidement possible et très profondément».

Afin de séduire la main d’œuvre étrangère qualifiée, la coalition gouvernementale en Allemagne a tablé sur des mesures fortes, comme l’augmentation du salaire minimum horaire. A l’image de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, le gouvernement mené par Olaf Scholz a l’ambition de proposer un permis de travail à points pour les salariés qualifiés n’étant pas européens.

Dans cette optique, le gouvernement allemand a également fait promulguer une loi le 1er mars 2020 visant à alléger l’accès au marché du travail pour la main d’œuvre étrangère qualifiée en offrant la possibilité de s’installer durablement sur présentation d’une promesse d’embauche ou d’une équivalence de diplômes.