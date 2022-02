Crise des opiacés : un accord de 665 millions de dollars en faveur des tribus amérindiennes

En 20 ans, plus de 500.000 personnes sont mortes d'une overdose d'opiacés aux Etats-Unis. Un problème de santé publique qui touche tout particulièrement les membres des tribus amérindiennes. Pour mettre fin aux poursuites engagées, quatre grands groupes pharmaceutiques se sont engagés à les dédommager, à hauteur de 665 millions de dollars au total.

Dans le détail, les distributeurs McKesson, AmerisourceBergen et Cardinal Health ont accepté de verser 440 millions de dollars sur sept ans aux tribus amérindiennes, et noué un accord à part avec la communauté Cherokee, pour 75 millions de dollars. En parallèle, le groupe Johnson & Johnson s'est engagé à payer 150 millions de dollars sur deux ans à l'ensemble des tribus.

The Cherokee Nation is set to receive $18 million as part of a $150 Million Opioid Settlement payment to tribes announced Tuesday. pic.twitter.com/nZLc7ZdQyH

— Cherokee Nation (@CherokeeNation) February 1, 2022