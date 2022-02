Un chauffard alcoolisé repéré en train de dormir dans un champ grâce à une caméra thermique

Damian Ralph, 38 ans, était ivre au volant de sa voiture le 1er novembre dernier lorsqu’il a percuté un cycliste dans le comté anglais du Cambridgeshire. La victime, âgée de 58 ans, a été tuée sur le coup. Mais Damian Ralph a pu être arrêté grâce à une police bien équipée.

Même si le chauffard a tenté de prendre la fuite, sa route s’est arrêtée moins d’un kilomètre plus loin, contre une haie.

Incapable de repartir, il a décidé d’abandonner son véhicule et de continuer sa fuite à pied.

Fortement alcoolisé, il s’est finalement endormi dans un fossé, non loin de sa voiture.

This @NPAShq footage shows the moment a killer drink driver who hit and killed a cyclist in #Huntingdon before fleeing was found by police





Damian Ralph was jailed today. Full story: https://t.co/B6vGTUxJEV





More info on drink driving: https://t.co/ncB4nmhD5k #SaferCambs pic.twitter.com/mGyEalEFtO

— Cambs Police (@CambsCops) January 31, 2022