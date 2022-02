Tensions avec la Russie : «Il ne faut pas croire que la situation est gelée», estime Harold Hyman

Les tensions entre Occidentaux et Russes sur le dossier ukrainien ne sont pas retombées malgré la multiplication des pourparlers. A quelques jours de la visite d'Emmanuel Macron à Moscou, Harold Hyman, journaliste au service international de CNEWS, décrypte les enjeux de la crise.

Alors que des dizaines de milliers de soldats russes sont toujours postés à la frontière avec l'Ukraine, où en sont les négociations ?

Les négociations sont très intenses. Outre les discussions entre chefs d'Etat et de gouvernement, les contacts entre conseillers diplomatiques sont incessants et ne sont pas tous médiatisés. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les relations entre l'Occident et la Russie ont toujours été foisonnantes, régies par de nombreux traités et animées de rencontres, d'inspections, etc. Il ne faut pas croire que la situation est gelée. Au contraire, je dirais que la situation est très fluctuante et que tout est possible. Ce qui est bloqué, c'est qu'au sommet des Etats, personne n'a encore dit ce qu'il était prêt à lâcher.

Le Kremlin a exigé que les Etats-Unis et l'Otan s'engagent par écrit à rejeter l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan. Les Etats-Unis peuvent-ils accéder à cette demande ?

Les Etats-Unis ont fermement refusé car plus qu'une non-adhésion à l'Otan, la Russie souhaite neutraliser totalement l'Ukraine. Et cela aurait des implications énormes. Dans l'idée du Kremlin, cela voudrait dire qu'il n'y aurait plus de traité entre l'Ukraine et l'Otan, plus d'exercice militaire en Ukraine, et que les Etats-Unis ne pourraient plus jamais vendre d'armes à l'Ukraine.

En effet, le Kremlin ne croit pas à la fiction d'une Ukraine surarmée qui ne serait pas membre de l'Otan tout en disposant de tous ses attributs. Aux yeux de la Russie, l'Ukraine devrait donc cesser de poursuivre sa démarche d'«otanisation» entamée depuis plusieurs années et arrêter de moderniser son armée qui est l'une des conditions de son adhésion. Le Kremlin veut une Ukraine neutre, mais jusqu'où ? C'est toute la question.

Quels sont les leviers pour résoudre la crise ?

Il existe plusieurs points de négociations secondaires qui pourraient faire bouger les choses. Par exemple, la reprise des discussions sur les forces nucléaires intermédiaires est prometteuse. Elles avaient été interrompues, Américains et Russes s'accusant mutuellement de ne pas respecter les règles. Il y aussi la question des missiles. Les Américains ont installé deux systèmes anti-missiles en Roumanie et en Pologne, soi-disant pour stopper les missiles iraniens. Cela a été perçu par les Russes comme un acte hostile, à raison selon moi, et les Américains pourraient revenir dessus.

On pourrait aussi imaginer une nouvelle négociation sur le traité «ciel ouvert», qui autorisait plusieurs Etats (dont la Russie et les Etats-Unis) à se surveiller entre eux via des opérations de survol. Les Etats-Unis s'en étaient retirés en 2020, la Russie en 2021.

Tous ces sujets ont été qualifiés de secondaires mais intéressants par Serguei Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Effectivement, à partir du moment où les Etats-Unis promettent de ne plus déployer de missiles en Ukraine, l'«otanisation» du pays devient beaucoup moins menaçante du point de vue du Kremlin.

Emmanuel Macron se rend lundi à Moscou. Cède-t-il à Vladimir Poutine ?

Vladimir Poutine est venu deux fois en France, à Versailles en 2017 et à Brégançon en 2019. C'est au tour d'Emmanuel Macron d'aller en Russie. Son but premier est que l'Europe existe dans le jeu diplomatique et, accessoirement, que la France soit en première ligne. L'avantage de la France est de ne pas dépendre du gaz russe, contrairement à l'Allemagne qui a renoncé au nucléaire et ouvert le gazoduc Nord Stream 2.

Quels sont les atouts français permettant à Emmanuel Macron de négocier ?

La France est à la pointe sur les sanctions européennes contre la Russie. La France jouit aussi d'un prestige diplomatique et d'une réputation de «grande gueule» sur la scène internationale. Par ailleurs, n'oublions pas que la France est un pays très attractif pour l'élite russe qui vient y passer toutes ses vacances. Vladimir Poutine possède lui-même plusieurs maisons en France sous le nom de sa fille. La France est un vrai pôle culturel pour la nomenklatura russe et je ne pense pas qu'elle soit prête à s'en passer.

Au fond, que veut vraiment Vladimir Poutine ?

On dit souvent que la Russie veut se créer un glacis protecteur autour d'elle. Je pense que cela va au-delà de ça. La Russie veut attirer à elle tous les bassins de population russophones. Le Kremlin ne peut pas supporter que les populations qu'il considère comme russes (en Ukraine, en Biélorussie, dans les pays baltes...) s'éloignent de la Russie.

C'est quelque chose de presque sentimental. Le Kremlin donne l'apparence d'une rationalité mais la vérité c'est que sa politique est dictée par des sentiments nostalgiques de l'URSS.

La Chine a donné son soutien à la Russie sur la question de l'extension de l'Otan. Que doit-on en penser ?

Selon moi, c'est un accord de circonstances. A long terme, la Chine est la principale préoccupation de la Russie. Ces deux pays ont des vues géopolitiques qui entrent en collision. Vladivostok, à l'extrême-orient de la Russie, est un territoire qui était chinois il y a 200 ans. La Chine pourrait très bien faire avec Vladivostok ce que la Russie a fait avec la Crimée. Et militairement, la Russie ne fait pas le poids.