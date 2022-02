Sauvetage de Rayan au Maroc : les cas précédents dans le monde

La course contre la montre lancée pour tenter de sauver le petit Rayan, 5 ans, prisonnier d’un puits au Maroc depuis cinq jours, rappelle plusieurs opérations de sauvetage qui ont marqué durablement les esprits ces dernières années.

Julen en Espagne

Les moyens exceptionnels mis en place n’auront pas suffi. Le 26 janvier 2019, Julen Rosello, petit garçon de deux ans, a été retrouvé mort au fond d’un puits profond d’une centaine de mètres en Andalousie en Espagne. Près de 300 personnes avaient été mobilisées et 85.000 tonnes de terre déplacées. L’autopsie a conclu que l’enfant était mort le jour de sa chute.

Douze adolescents en Thaïlande

Alors que la mousson battait son plein, douze jeunes footballeurs et leur entraîneur ont été coincés dans une grotte dans le nord de la Thaïlande. Pendant 18 jours, le pays et le monde entier ont retenu leur souffle à mesure que les secours – 10 000 volontaires locaux et étrangers – se relayaient pour tenter de les sauver. Finalement, les adolescents, âgés de 11 à 16 ans, ont été extraits sains et saufs de la grotte, endormis sur des civières tirées pendant des heures par des plongeurs professionnels.

L’insoutenable calvaire d’Amayra

En Colombie, en novembre 1985, une éruption du volcan Nevado del Ruiz entraîne d’importantes avalanches. Une jeune fille, Omayra Sanchez, est emprisonnée jusqu’au cou par les débris de sa maison, les jambes bloquées par une dalle de ciment sous la boue. L’agonie de cette petite fille est filmée par les caméras du monde entier et bouleverse toute la planète. Après soixante heures de combat, la petite fille de 13 ans est décédée d’épuisement.