DIRECT - Crise en Ukraine : entretien téléphonique entre Olaf Scholz et Vladimir Poutine prévu lundi

La crise s'intensifie à l'Est. Suivez en direct toutes les informations sur les tensions entre l’Ukraine et la Russie, alors que les différents protagonistes multiplient les déploiements de troupes et les manoeuvres militaires.

14h11

L'armée russe a annoncé lundi avoir tué cinq saboteurs venus d'Ukraine en territoire russe et que deux véhicules militaires ukrainiens avaient également tenté de franchir la frontière, ont rapporté les agences russes.

"Lors de combats, cinq personnes appartenant à un groupe de saboteurs et de renseignement ayant violé la frontière de la Russie ont été éliminés", a indiqué l'armée, assurant que l'incident a eu lieu dans la région de Rostov à 06H00 du matin (03H00 GMT), près de la localité Mitiakinskaïa.

12h46

Un sommet Joe Biden Vladimir Poutine est «possible», Vladimir Poutine doit «faire son choix», estime l'Élysée.

La situation reste «très dangereuse», annonce l'Élysée.

11h37

L'Ukraine dément avoir tiré sur un poste-frontière russe.

11h18

Air France a annulé ses deux vols Paris-Kiev et Kiev-Paris prévus mardi «au regard de la situation sur place et à titre conservatoire», a indiqué lundi la compagnie aérienne.

«Air France réévaluera régulièrement la situation et rappelle que la sécurité et sureté des vols, de ses clients ainsi que de ses équipages, est un impératif absolu», a-t-elle ajouté. Jusqu'à présent, la compagnie assurait deux rotations par semaine entre Paris et Kiev, le mardi et le dimanche.

11h17

Un obus tiré depuis le territoire ukrainien a détruit lundi une structure d'un poste-frontière russe sans faire de victime, ont accusé les services de sécurité russe, sur fond de combats entre forces de Kiev et séparatistes prorusses dans l'Est.

«Le 21 février, à 09h50 (06H50 GMT), un obus de type non identifié tiré depuis le territoire de l'Ukraine a complètement détruit le point des gardes-frontières dans la région de Rostov, à une distance d'environ 150 mètres de la frontière russo-ukrainienne», a indiqué le FSB, cité par les agences de presse russes.

«Il n'y a pas eu de victime, les démineurs travaillent sur le site», a ajouté le FSB, qui a également le service des gardes-frontières à sa charge en Russie.

9h40

Le Kremlin a jugé lundi qu'il était «prématuré» de parler d'un sommet des présidents Vladimir Poutine et Joe Biden, annoncé par la France pour désamorcer la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine et le danger d'une invasion russe.

«Il y a une entente sur le fait de devoir continuer le dialogue au niveau des ministres (des Affaires étrangères). Parler de plans concrets d'organisation de sommets est prématuré», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

9h18

L'Ukraine salue le sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine, et espère un accord sur un retrait des troupes russes.

9h08

La France entrevoit un «espoir diplomatique» dans la crise ukrainienne après que les présidents américain Joe Biden et russe Vladimir Poutine aient accepté le principe d'une rencontre, a affirmé lundi le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune.

«Il y a une réalité de terrain, une tension sur le terrain avec une présence militaire russe qui reste extrêmement forte (..) et puis en même temps un espoir diplomatique qui a été reconstruit», a déclaré Clément Beaune sur la chaîne LCI.

6h52

Les États-Unis ont averti l'ONU de l'existence, selon eux, d'une liste noire établie par Moscou d'Ukrainiens à éliminer en cas d'invasion, selon une lettre officielle consultée dimanche par l'AFP.

Les États-Unis disposent «d'informations crédibles indiquant que les forces russes établissent des listes d'Ukrainiens à tuer ou à envoyer dans des camps en cas d'occupation militaire» de l'Ukraine, dit cette lettre adressée à la Haute-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet.

La lettre fait également état «d'informations crédibles» concernant l'usage de la force pour «disperser des manifestations pacifiques» ou toute autre forme d'opposition de la société civile ukrainienne, ajoute cette lettre signée par Bathsheba Nell Crocker, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU à Genève.