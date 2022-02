Guerre en Ukraine : la Russie exclue de l'Eurovision

Comme sanction pour son invasion militaire en Ukraine, la Russie a été évincée du concours de l'Eurovision, a indiqué ce vendredi son organisateur.

Ce dernier a, pour justifier son choix, stipulé qu'il craignait pour la réputation de cet événement culturel très populaire en Europe.

«Dans le contexte de la crise sans précédent qui se déroule aujourd’hui en Ukraine, l’on pouvait craindre qu’une participation russe cette année ne jette le discrédit sur le Concours. Avant de prendre sa décision, l'UER a pris le temps de mener une large consultation auprès de ses membres», a souligné dans un communiqué publié vendredi l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER).

Ni artiste, ni vote

Non seulement aucun artiste représentant la Russie ne pourra participer à l'Eurovision, diffusé en direct sur toutes les chaînes publiques de télévision du continent européen et qui a pris une dimension culte, mais le pays ne pourra pas voter pour les autres prestations.

«Nous restons déterminés à protéger les valeurs d'un concours culturel qui favorise les échanges internationaux et la compréhension mutuelle, rassemble les publics, célèbre la diversité à travers la musique et unit toute l'Europe sur une même scène de spectacle», a indiqué l'UER, qui rassemble de nombreux organismes de radio-télévision publique et sert un public potentiel d'un milliard de personnes.