Swift : qu'est-ce que ce système bancaire dont la Russie pourrait être exclue ?

Afin de sanctionner la Russie pour son invasion militaire en Ukraine, la France serait en faveur de l'exclusion du pays du système bancaire Swift, a affirmé ce vendredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Acronyme de «Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication», Swift a été créé en 1973 et est basé à Bruxelles (Belgique).

Mis en œuvre pour remplacer la technologie vieillissante du Télex, le groupe assure plusieurs tâches : transit des ordres de paiement entre banques, ordres de transferts de fonds de la clientèle des banques, ordres d'achat ou encore de la vente de valeurs mobilières.

Le tout grâce à des messages standardisés, permettant une communication rapide, confidentielle et peu coûteuse entre établissements financiers. La société met en avant sa fiabilité sur son site internet et revendique «plus de 11.000 organisations bancaires et de titres, infrastructures de marché et entreprises clientes dans plus de 200 pays et territoires».

Un système important en Russie

Selon le site de l'association nationale Rosswift, la Russie serait le deuxième pays après les Etats-Unis en nombre d'utilisateurs avec quelques 300 banques et institutions russes membres du système.

Plus de la moitié des organismes de crédit russes sont représentés dans Swift, est-il précisé par cette source.

Moscou met cependant en place ses propres infrastructures financières, que ce soit pour les paiements, notation ou les transferts, via un système baptisé SPFS.

Des pays en désaccords

Plusieurs pays, dont la France, sont favorables à une exclusion de la Russie.

«Nous plaidons en faveur d'une exclusion de la Russie de Swift», a déclaré le chancelier autrichien Karl Nehammer, dont le pays achète 70 à 80% de son gaz à la Russie et qui jusqu'ici y était opposé.

«Nous ne devons pas attendre qu'il y ait des fusillades dans les rues de Kiev et que des cadavres jonchent les sols», s'est indigné aussi sur le sujet le ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, Edgars Rinkevics.

Néanmoins, d'autres nations, bien que désireuses de sanctionner la Russie, se sont montrées réservées, craignant pour leur approvisionnement.

«Une suspension de Swift aurait des répercussions massives pour les entreprises allemandes dans leurs relations avec la Russie, mais aussi pour régler les paiements de livraison d'énergie», s'est justifié vendredi le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit.