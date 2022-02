Que peut concrètement faire la Cour internationale de justice contre la Russie ?

L'Ukraine a saisi dimanche la Cour internationale de justice à La Haye contre la Russie, afin que la juridiction ordonne à Moscou de cesser les hostilités.

«Nous demandons une décision urgente ordonnant à la Russie de cesser son activité militaire, et nous attendons que les audiences débutent la semaine prochaine», avait écrit Volodymyr Zelensky, hier sur Twitter.

Cette décision intervient alors que la tension monte d'un cran à Kiev et dans plusieurs autres villes ukrainiennes. Hier l'Union Européenne a infligé une salve de sanctions économiques et financières à la Russie. Cette dernière a aussitôt réagi en agitant le drapeau de la menace nucléaire.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022