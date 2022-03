Guerre en Ukraine : les oligarques russes ont perdu plus de 126 milliards de dollars depuis le début du conflit

Pour stopper l’invasion en Ukraine, plusieurs sanctions ont été prises par les Occidentaux pour bloquer l’économie russe. Des restrictions qui ont déjà fait perdre beaucoup d’argent aux milliardaires russes.

En effet, selon les estimations du magazine américain Forbes, les 116 milliardaires russes auraient perdu l’équivalent de 126 milliards de dollars depuis le 16 février.

Estimée à 90 milliards de dollars, le 24 février, début de l’invasion, cette perte a été réévaluée en prenant en compte la nouvelle chute du rouble. En effet, la monnaie russe s’est effondrée avec, ce lundi 28 février, une chute de 30% par rapport au dollar.

Des oligarques sur liste noire

Afin de frapper au portefeuille de la Russie, l’Union européenne a ajouté ce lundi plusieurs oligarques russes, ainsi que le porte-parole de Vladimir Poutine, à sa liste noire des personnalités sanctionnées par un gel de leurs avoirs.

Dans cette liste, composée de 26 noms de proches de Vladimir Poutine, figure des hommes d’affaires, des hauts gradés de l’armée ainsi qu’une demi-douzaine de journalistes.

Parmi les noms mentionnés, on retrouve Igor Setchine, le patron du groupe Rosneft, un des plus grands producteurs de pétrole brut du monde. Mais aussi Nikolaï Tokarev, PDG de Transneft, autre poids lourd du secteur du pétrole et du gaz.

La liste est complétée d’une entité. Celle de la compagnie d’assurance de l’industrie du gaz Sogaz. Elle est sanctionnée pour avoir assuré la construction d’infrastructures «consolidant» l’annexion illégale par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée.

A Washington, les autorités ont promis de nouvelles sanctions contre des oligarques russes. La liste noire américaine ne sera pas identique à celles de l’Union européenne et du Royaume-Uni, mais seront «in fine symétriques et complémentaires», a promis le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.