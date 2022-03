Guerre en Ukraine : les photos impressionnantes avant et après les bombardements russes sur Kharkiv

La deuxième ville d'Ukraine doit faire face depuis le premier jour de l'invasion russe à des bombardements presque quotidiens. Le pilonnage de Kharkiv qui s'est intensifié en début de semaine, a semé la destruction et la mort, faisant une vingtaine de victimes.

Située à 40 km de la frontière russe, cette ville ukrainienne peuplée de 1,4 million d'habitants avant le déclenchement de la guerre, est devenue méconnaissable suite aux bombardements incessants de l'armée russe.

Le dernier bombardement qui a eu lieu le mercredi 2 mars, s'est abattu sur le centre de Kharkiv en tuant au moins 21 personnes, selon le gouverneur régional ukrainien. Ce jeudi 3 mars, la Russie a intensifié le pilonnage des villes ukrainiennes.

Pour mesurer l'ampleur des destructions, voici un retour en images avant-après, réalisé grâce aux photographies des agences de presse AFP et AP confrontées à celles de Google Maps datées de juin 2015.

© Google Street View / Sergey BOBOK / AFP

À gauche : on voit une photo de l'hôtel de ville de Khardiv prise en 2015 par l'équipe de Google Maps.

À droite : une photo de Sergey Bobok nous montre le même bâtiment municipal le 1er mars 2022, après un bombardement russe. L'hôtel de ville a subi de lourds dégâts, toutes ses fenêtres ont été soufflées par les explosions. Des arbres et des voitures ont été déchiquetées et pulvérisées, leurs débris jonchent la chaussée.

© Google Street View / Pavel DOROGOY / AP

À gauche : il s'agit d'une image de Google Maps de la place centrale de Kharkiv en 2015, véritable emblème de la ville sur laquelle donne l'hôtel de ville. Sur cette immense esplanade, se tient une tente sous laquelle des volontaires ukrainiens qui font une collecte de denrées alimentaires en faveur des plus démunis. Sur la banderole écrite en ukrainien, on peut lire «Tout pour la victoire».

À droite : la photo de Pavel Dorogoy témoigne des stigmates que portent la place centrale, le 1er mars 2022, suite à une énorme explosion causée par un bombardement des troupes russes. Au milieu de cette place chère aux habitants de Kharkiv, une carcasse de voiture brûlée gît au milieu des décombres. En partie touché, le campement qui abrite l'aide alimentaire se tient toujours debout.

© Google Street View / Sergey BOBOK / AFP

À gauche : cette prise de vue de Google Maps nous donne à voir les locaux du département d'économie de l'université Karazin de Kharkiv.

À droite : Sergey Bobok a pris une photo de ce même bâtiment universitaire complètement détruit et toujours ravagé par les flammes d'un incendie, le 2 mars 2022. C'était au lendemain d'un intense pilonnage russe de cette zone du centre ville de Kharkiv qui abrite non loin de là, le siège des services de sécurité et de police ukrainiens.

© Google Street View / Sergey BOBOK / AFP

À gauche : La place de la Constitution prolongée par la rue Sumska a été photographiée par Google Maps en 2015.

À droite : Pris le 2 mars 2022, le cliché du photographe de l'AFP offre un témoignage de désolation qui règnait sur cette célèbre artère urbaine après le bombardement de l'aviation et de l'artillerie russe.