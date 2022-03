Guerre en Ukraine : les ministres des Affaires étrangères de l'UE et de l'Otan réunis aujourd'hui à Bruxelles

L'invasion russe en Ukraine se poursuit et la communauté internationale reste mobilisée : ce vendredi 4 mars, les ministres des Affaires étrangères de l'UE et de l'Otan doivent se réunir à Bruxelles afin de s'entretenir collectivement à ce sujet.

«J'ai convoqué un conseil extraordinaire des Affaires étrangères vendredi et j'ai invité les ministres ukrainien Dmytro Kouleba, américain Antony Blinken, britannique Liz Truss, canadien Mélanie Joly et le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg à nous rejoindre», écrivait mercredi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, sur Twitter.

I called an extraordinary Foreign Affairs Council #FAC on Friday and invited UA @DmytroKuleba, US @SecBlinken, UK @trussliz, CAN @melaniejoly and NATO @jensstoltenberg to join us.





We stand in transatlantic unity against #Russia's invasion and in solidarity with #Ukraine.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 2, 2022