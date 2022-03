DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky demande des avions de combat «au plus vite»

Au quatorzième jour de l'invasion de l'Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine, l'armée russe maintient la pression sur l'armée ukrainienne. Depuis 8h, une nouvelle trêve pour l'évacuation des civils est mise en place. Les Etats-Unis ont décidé mardi de suspendre les importations de pétrole et gaz russes. Suivez en direct toutes les informations sur la guerre en Ukraine.

14h43

La Turquie accueille jeudi les ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères pour leur premier face-à-face depuis le début de l'offensive russe en Ukraine.

Serguei Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kouleba seront reçus par le ministre turc Mevlut Cavusoglu à Antalya, station balnéaire prisée des touristes russes.

14h09

La Grande-Bretagne envisagerait de faire un don de missiles anti-aériens à l’Ukraine, a annoncé le secrétaire de la Défense Ben Wallace.

13h57

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mercredi les Occidentaux à lui envoyer "au plus vite" des avions de chasse, à commencer par les Mig-29 proposés par Varsovie malgré une mise en garde du Kremlin, au 14e jour de l'invasion russe et alors que les sanctions ont amené Moscou au bord du défaut de paiement.

"Prenez une décision au plus vite, envoyez nous des avions!", a lancé Volodymyr Zelensky aux Occidentaux dans une nouvelle vidéo mercredi sur sa chaîne Telegram.

Il a également remercié Varsovie pour avoir proposé d'envoyer des Mig-29 à l'Ukraine et regretté qu'"aucune décision" "n'ait (encore) été prise".

13h37

Le Forum économique mondial, qui doit se tenir à Davos en Suisse du 22 au 26 mai, a décidé de geler ses relations avec la Russie, a-t-il annoncé mercredi, en précisant qu'il n'entretiendra aucun lien avec des personnes ou entités visées par des sanctions.

13h20

Plus de 140.000 réfugiés sont venus s'ajouter aux deux millions de personnes qui ont déjà fui l'Ukraine et les combats déclenchés par l'invasion de l'armée russe, selon le dernier décompte de l'ONU publié mercredi.

13h05

L'Union européenne a décidé d'ajouter 14 oligarques et 146 sénateurs russes à sa liste noire de sanctions. Trois banques bélarusses ont également été débranchées de la plateforme d'échanges financiers Swift.

12h12

Moscou estime que les Etats-Unis ont déclaré une "guerre économique" contre la Russie, suite à l'annonce d'un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz, entre autres sanctions.

11h57

La centrale de Tchernobyl est "complètement arrêtée" en raison de l'offensive russe, annonce l'Ukraine. Son alimentation électrique et celle de ses équipements de sécurité ont été coupées.

11h47

Volodymyr Zelensky appelle les Occidentaux à "décider au plus vite", concernant une possible livraison d'avions Mig-29 par Varsovie.

11h16

L'Union européenne va fournir du matériel informatique à l'Ukraine, en réponse à une demande du gouvernement de celle-ci, a indiqué mercredi le secrétaire d'Etat au Numérique français Cédric O en marge d'une réunion des ministres européens chargé des télécoms à Magny-Cours, en Bourgogne.

"L'Ukraine nous a fait une demande en équipement informatique", a expliqué le secrétaire d'Etat, avant la réunion des ministres mercredi matin.

"Il y a une discussion à avoir entre pays européens" pour "répondre à cette demande de l'Ukraine le plus rapidement possible" et se répartir la charge, a-t-il expliqué. "On va se débrouiller pour fournir le matériel", a-t-il affirmé.

La demande porte sur du matériel informatique basique - terminaux, écrans, smartphones - et sur d'autres équipements comme des équipements réseaux, a indiqué Cédric O.

11h02

Moscou ne cherche pas à «renverser le gouvernement» ukrainien, selon la diplomatie russe.

10h33

Les 27 pays membres de l'UE ont décidé d'élargir leurs sanctions contre Moscou et Minsk à la suite de l'invasion de l'Ukraine, notamment en débranchant trois banques bélarusses de la plate-forme financière internationale Swift, a annoncé la présidence française du Conseil de l'UE.

Réunis à Bruxelles, Les représentants des Etats membres ont également adopté de nouvelles sanctions ciblant le secteur maritime et les cryptomonnaies, et ajouté des dirigeants et oligarques russes à leur liste noire.

9h26

«Toutes les économies mondiales vont subir les conséquences de la guerre en Ukraine», a estimé sur CNEWS Christian Estrosi.

9h24

Un accord entre la Russie et l'Ukraine sur une série de "couloirs" d'évacuation des civils pour ce mercredi a été trouvé, selon un diplomate ukrainien.

8h57

Alstom a annoncé suspendre ses livraisons à la Russie et revoir la valeur de sa participation dans un constructeur ferroviaire russe.

8h37

La crise énergétique sera «comparable» au choc pétrolier de 1973, selon Bruno Le Maire.

8h34

On dénombre 10 morts dans des bombardements sur Severodonestk, selon un responsable local.

8h01

Début de la nouvelle trêve humanitaire promise par la Russie.

6h49

Le président russe Vladimir Poutine exerce un "chantage" nucléaire pour empêcher le monde d'aider l'Ukraine, un exercice "extrêmement dangereux", a dénoncé mardi la responsable d'ICAN, récompensée du prix Nobel de la Paix en 2017.

"Je pense que c'est un des moments les plus effrayants en termes d'armes nucléaires", a confié Béatrice Fihn, qui dirige la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN).

5h31

Les systèmes permettant de contrôler à distance les matériaux nucléaires de la centrale de Tchernobyl en Ukraine ont cessé de transmettre des données à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AEIA).

Rafael Grossi, le chef de l'AIEA - organisme de surveillance des Nations unies dans le domaine du nucléaire - "a indiqué que la transmission à distance des données des systèmes de contrôle des garanties installés à la centrale nucléaire de Tchernobyl avait été coupée", a affirmé l'AIEA dans un communiqué.

5h13

Les Etats-Unis, tout en poursuivant leurs discussions avec la Pologne, estiment que la proposition de Varsovie de livrer à l'armée américaine ses avions Mig-29 pour ensuite les remettre à l'Ukraine n'est pas "viable", a déclaré mardi le porte-parole du Pentagone.

"Nous ne pensons pas que la proposition de la Pologne soit viable", a indiqué John Kirby dans un communiqué, estimant qu'une telle organisation pour aider militairement l'Ukraine face à l'invasion russe "soulève d'importants motifs d'inquiétude pour l'ensemble de l'Otan".