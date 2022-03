Le Parlement ukrainien diffuse un montage de Paris sous les bombes

Le Parlement ukrainien (la Rada) a posté vendredi sur son compte Twitter une vidéo-montage où Paris est sous le joug d'un bombardement.

Sur la séquence d’environ 40 secondes, la Tour Eiffel est notamment prise comme cible, de la fumée s’échappe du monument parisien et des avions survolent la capitale française en semant la terreur parmi la population.

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?



Do you think that does not concern you?



Today it’s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022