La petite Ukrainienne qui a ému le monde entier en interprétant «Libérée, délivrée» dans un bunker de Kiev est en sécurité en Pologne

Sa voix avait fait le tour du monde. Amelia, la petite fille qui avait été filmée en train d'interpréter la chanson «Libérée, délivrée» dans un bunker de Kiev, la capitale de l'Ukraine, a pu fuir l'invasion russe.

Devenue virale sur les réseaux sociaux, la vidéo avait ému les internautes du monde entier.

On y voyait cette enfant de 7 ans chanter le titre phare du film «La Reine des Neiges» au milieu d'Ukrainiens réfugiés sous terre pour échapper aux bombardements russes.

Little girl singing "Let it go" in a shelter#UkraineRussianWar #Ukraine #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/6gfcUoiwJJ

— Ankita Jain (@Ankita20200) March 6, 2022