DIRECT - Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de «crimes de guerre» auprès d'Emmanuel Macron

Au 23e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une série d'explosions ont été entendues à Lviv, à l'ouest du pays. Jeudi, Washington a accusé Moscou de «crimes de guerre». Les présidents américain et chinois Joe Biden et Xi Jinping doivent discuter aujourd'hui. Suivez les dernières informations en direct.

18h19

Emmanuel Macron a exprimé à Vladimir Poutine sa "préoccupation extrême" concernant la situation à Marioupol, une ville du sud-est de l'Ukraine bombardée par l'armée russe, et réclamé "la levée du siège et l'accès humanitaire", a indiqué l'Elysée.

Au cours d'un nouvel entretien téléphonique entre les présidents français et russe qui a duré 1h10, Emmanuel Macron a "de nouveau exigé le respect immédiat d’un cessez-le-feu" en Ukraine, a précisé la présidence.

18h11

Le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine, lors d'un appel téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron, de "nombreux crimes de guerre", assurant que les forces dirigées par Moscou faisaient "tout leur possible" pour ne pas cibler les civils. Lors de cet appel, "l'attention a été attirée sur les nombreux crimes de guerre commis quotidiennement par les forces de sécurité et les nationalistes ukrainiens", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

17h46

Le bombardement mercredi d'un théâtre de Marioupol par des troupes russes, selon Kiev, a fait au moins un blessé grave, mais pas de morts, a indiqué vendredi le conseil municipal dans son premier bilan sur ce drame. "Selon des informations préliminaires, il n'y a pas de morts. Mais il y a des informations sur une personne très gravement blessée", a indiqué le conseil municipal de cette ville du sud-est de l'Ukraine sur Telegram.

15h21

Un conflit "n'est dans l'intérêt de personne", a déclaré vendredi le président chinois Xi Jinping à son homologue américain Joe Biden, selon des propos rapportés par la télévision chinoise.

Lors de cet entretien téléphonique, le président américain devait appeler M. Xi à prendre ses distance avec le président russe Vladimir Poutine.

15h06

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis s'est dit vendredi prêt à reconstruire la maternité de Marioupol, ville assiégée dans le sud de l'Ukraine, qui a été bombardée il y a quelques jours.

"La Grèce est prête à reconstruire la maternité de Marioupol, le centre de la minorité grecque en Ukraine, une cité chère à nos cœurs et devenue le symbole de la barbarie de la guerre", a écrit sur Twitter le Premier ministre.

15h01

Vladimir Poutine a soudainement disparu vendredi des écrans en plein discours au cours d'un grand concert à Moscou célébrant l'annexion de la Crimée ukrainienne en 2014. Le président russe était en train de louer l'héroïsme des soldats russes engagés en Ukraine, devant des dizaines de milliers de personnes dans un stade, quand soudain la chaîne de télévision publique russe Rossiya-24 a commencé à montrer d'autres moments du même évènement, discours officiels et chansons populaires.

Quinze minutes après, la télévision a repris la diffusion de l'intervention du président russe en différé.

14h53

130 personnes ont été sauvées et des «centaines» d'autres se situent toujours sous les décombres du théâtre de Marioupol, a indiqué Volodymyr Zelensky.

14h37

Volodymyr Zelensky s'adressera aux députés français par vidéo mercredi.

13h52

La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont annoncé vendredi l'expulsion de dix diplomates russes au total, dans le contexte de l'agression russe en Ukraine.

"La Lettonie expulse trois employés de l'ambassade russe en raison d'activités contraires à leur statut diplomatique et compte tenu de l'agression russe en cours en Ukraine", a annoncé sur Twitter le ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevics, précisant que la décision a été coordonnée avec la Lituanie et l'Estonie. Les ministères des Affaires étrangères de ces pays ont annoncé l'expulsion de quatre et de trois diplomates russes, respectivement.

12h40

Le président français Emmanuel Macron et le président russe Vladimir Poutin échangeront par téléphone cet après-midi, aux alentours de 16h. Emmanuel Macron devrait être à Pau, au moment de l'appel.

11h58

Le TAS refuse de suspendre l'exclusion du foot russe par la Fifa.

11h05

Le nombre des personnes arrivées d'Ukraine en Pologne pour fuir l'invasion russe a dépassé les deux millions vendredi à 8H00 GMT, ont annoncé les garde-frontières polonais. En comparant ce chiffre avec le décompte du nombre total de réfugiés ukrainiens publié par l'ONU, on constate que deux sur trois sont entrés en Pologne. Beaucoup d'entre eux cherchent cependant à poursuivre leur voyage vers l'Europe de l'Ouest ou le Canada.

«Aujourd'hui, le 18 mars, à 9H00 (8H00 GMT), le nombre des réfugiés d'Ukraine a dépassé deux millions. Ce sont en majorité des femmes avec des enfants. Les fonctionnaires des garde-frontières sont les premiers Polonais qui les aident après qu'ils ont franchi la frontière», selon un bref communiqué sur leur compte Twitter. Le nombre total des réfugiés fuyant l'invasion russe en Ukraine a dépassé jeudi 3,1 million de personnes, selon un décompte du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), une agence de l'ONU, publié jeudi.

10h56

Malgré le feu vert donné par la Fifa, la Fédération allemande de football (DFB) a interdit à ses clubs d'engager cette saison en matches officiels des joueurs étrangers venus de Russie ou d'Ukraine, pour «préserver l'intégrité des compétitions». Les instances compétentes de la Fédération, «après un examen attentif, ont décidé que ces options ne seraient pas autorisées à ce stade en Allemagne», indique la DFB sur son site internet.

Les clubs allemands sont en revanche autorisés à recruter immédiatement ces joueurs et joueuses, qui pourront participer aux entraînements et aux matches amicaux, précise la Fédération.

La Fifa a ouvert jusqu'au 7 avril une période de transferts exceptionnelle dédiée aux joueurs étrangers évoluant en Russie ainsi qu'aux joueurs évoluant en Ukraine - étrangers, ou Ukrainiens autorisés à quitter le territoire. Jeudi, la Ligue Française a autorisé le recrutement et l'engagement en compétition d'un seul de ces joueurs par club, mais la décision doit encore être entérinée par le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF).

10h47

Le président russe a accusé vendredi l'Ukraine de «faire traîner» les pourparlers sur le conflit et a estimé que Kiev avait des demandes «pas réalistes», lors d'un entretien téléphonique avec le chancelier allemand. «Il a été noté que le régime de Kiev cherche par tous les moyens à faire traîner le processus de négociations, en avançant de nouvelles propositions pas réalistes», a indiqué le Kremlin dans un communiqué résumant les propos de Vladimir Poutine à Olaf Scholz.

9h33

La licence de diffusion de la chaine d'Etat russe RT au Royaume-Uni a été retirée vendredi, a annoncé le régulateur britannique des médias Ofcom dans un communiqué. "Ofcom a retiré aujourd'hui la licence de diffusion de RT au Royaume-Uni", a indiqué le régulateur, considérant qu'il n'était plus "adapté ni approprié" de diffuser la chaîne dans le pays après l'invasion russe de l'Ukraine.

9h14

L'armée russe et ses alliés séparatistes combattent désormais dans le centre-ville de Marioupol, un port ukrainien stratégique assiégé dans le sud-est du pays, a annoncé vendredi le ministère russe de la Défense.

"A Marioupol, les unités de la République populaire (autoproclamée, ndlr) de Donetsk, avec le soutien des forces armées russes, resserrent leur étau d'encerclement et combattent les nationalistes dans le centre de la ville", a indiqué le porte-parole du ministère, Igor Konachenkov.

Il a par ailleurs assuré que les forces russes et les séparatistes de Lougansk contrôlaient désormais 90% du territoire de la région ukrainienne éponyme. Peu avant l'offensive du 24 février, Moscou avait reconnu l'indépendance des territoires séparatistes de Lougansk et de Donetsk.

7h32

Les environs de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ont été touchés vendredi matin par des "missiles" russes, selon le maire de la ville, tandis que le président américain Joe Biden s'apprêtait à adresser une mise en garde à son homologue chinois Xi Jinping contre toute tentation de soutenir Moscou.

"Des missiles ont frappé le quartier de l'aéroport de Lviv", a écrit sur son compte Facebook Andriy Sadovy, le maire de cette grande ville située près de la frontière polonaise, assurant que la frappe n'avait pas touché directement les installations aéroportuaires.

Un journaliste de l'AFP a vu un panache de fumée se dégager dans les airs au-dessus de la zone, ainsi des véhicules de police et des ambulances fonçant dans cette direction.

6h45

En cas de conflit armé entre l'Otan et la Russie, les missiles russes risquent de tomber en premier sur le bouclier antimissile américain dans le nord de la Pologne, s'inquiètent les habitants de la région, alarmés par le conflit en Ukraine.

"Si un conflit armé grave éclate, la première frappe visera notre bouclier. Si des charges nucléaires tactiques sont utilisées, comme le bouclier n'est distant que de quelques kilomètres du centre ville, on peut s'imaginer ce qui nous arrivera", dit Ryszard Kwiatkowski, ancien maire adjoint de la ville de Slupsk qui compte quelque 90.000 habitants.

Washington soutient que l'installation, dans le village voisin de Redzikowo, qui doit devenir opérationnelle cette année, doit défendre l'Occident contre les missiles balistiques tirés par des pays tels que l'Iran.

Mais le président russe Vladimir Poutine n'en croit rien et voit dans le bouclier, comme dans d'autres installations militaires dans la région, une menace pour la Russie. Ce qui le conduit à exiger le retrait de l'Otan des pays d'Europe de l'Est, anciens satellites de l'URSS.