DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky demande à Israël de «faire un choix» en soutenant l'Ukraine face à la Russie

Au 25e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une série d'explosions ont été entendues à Lviv, à l'ouest du pays. Les forces russes ont affirmé avoir pénétré dans Marioupol après plusieurs jours de siège. De même, les frappes continuent à Kiev, à Mykolaïv et à Kharkiv. Suivez les dernières informations en direct.

17H36

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé dimanche à Israël de "faire un choix" en soutenant l'Ukraine face à la Russie, lors d'une allocution en visioconférence devant les députés de la Knesset, le Parlement israélien.

"L'Ukraine a fait son choix il y a 80 ans et nous avons des Justes qui ont caché des juifs, il est temps pour Israël de faire son choix (...) l'indifférence tue", a déclaré M. Zelensky, jouant sur ses propres racines juives, dans une allocution en ukrainien traduite en hébreu aux députés israéliens.

14h24

Dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, ont désormais fui leurs foyers en raison de la guerre "dévastatrice" menée par la Russie, a déclaré dimanche le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés Filippo Grandi.

"La guerre en Ukraine est si dévastatrice que 10 millions de personnes ont fui, soit déplacées à l'intérieur du pays, soit réfugiées à l'étranger", a déclaré M. Grandi sur Twitter.

11h04

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté dimanche la Chine à prendre position et condamner l'invasion russe de l'Ukraine.

Dans une interview au Sunday Times, Boris Johnson a appelé la Chine, allié stratégique de Moscou, et d'autres pays qui n'ont pas pris position à rejoindre les pays occidentaux dans leur condamnation de l'invasion russe.

10h26

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a mis en avant son héritage juif dans sa quête de soutien contre l'invasion de son pays par la Russie, s'adresse dimanche par visioconférence à la Knesset, le Parlement d'Israël, pays qui tente une médiation entre Moscou et Kiev.

Au cours des derniers jours, le président Zelensky a multiplié les interventions par visioconférence s'adressant à des parlements étrangers afin de multiplier et renforcer les appuis à l'Ukraine face à l'invasion russe.

10h01

L'armée russe a bombardé une école d'art servant de refuge à plusieurs centaines de personnes à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, ont accusé dimanche les autorités locales, ajoutant que des civils étaient coincés sous les décombres.

"Hier (samedi), les occupants russes ont largué des bombes sur l'école d'art G12 située sur la rive gauche de Marioupol, où 400 habitants de Marioupol -- des femmes, des enfants et des personnes âgées -- s'étaient réfugiés", a déclaré la municipalité de cette cité portuaire assiégée par les forces de Moscou.

09h19

La Russie a affirmé dimanche, pour le deuxième jour consécutif, avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine, cette fois pour détruire une réserve de carburant de l'armée ukrainienne dans le sud du pays.

"Une importante réserve de carburant a été détruite par des missiles de croisière Kalibr tirés depuis la mer Caspienne, ainsi que par des missiles balistiques hypersoniques tirés par le système aéronautique Kinjal depuis l'espace aérien de la Crimée", a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.

06h43

L'Australie a adopté dimanche de nouvelles sanctions économiques contre la Russie en réaction à l'invasion de l'Ukraine, interdisant les exportations d'alumine et de bauxite avec effet immédiat, et a promis de fournir plus d'armes et d'aide humanitaire à Kiev.

L'interdiction de ces exportations vise à nuire à la production d'aluminium en Russie, qui dépend de l'Australie pour 20% de son alumine.

Cette annonce intervient quelques jours après la décision de Canberra de sanctionner l'oligarque russe Oleg Deripaska, fondateur du géant de l'aluminium Rusal qui détient une participation au sein de la société australienne Queensland Alumina Limited.

04h40

L'usine sidérurgique et métallurgique Azovstal de Marioupol, une des plus grandes d'Europe, a été fortement endommagée par des bombardements, ont affirmé dimanche des responsables ukrainiens.

"Une des plus grandes usines métallurgiques d'Europe est détruite. Les pertes économiques pour l'Ukraine sont immenses", a affirmé la députée Lesia Vasylenko, qui a publié sur son compte Twitter une vidéo montrant d'épaisses colonnes de fumée s'élevant d'un complexe industriel. Un autre député, Serhiy Taruta, a écrit sur sa page Facebook que les forces russes, qui assiègent Marioupol, "ont pratiquement détruit l'usine".