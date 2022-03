Guerre en Ukraine : l'Allemagne signe un accord énergétique avec le Qatar

Pour diminuer sa dépendance envers le gaz russe, l'Allemagne a signé ce dimanche un accord énergétique de long terme avec le Qatar.

Cet accord a été conclu lors d'une visite à Doha du ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, qui cherche à diversifier l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne.

Le Qatar est l'un des trois plus grands exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL), une énergie prisée par les pays européens cherchant une alternative au gaz russe depuis l'invasion de l'Ukraine.

Il devenait urgent pour l'Allemagne de trouver de nouveaux fournisseurs, alors que la moitié de ses importations de gaz viennent de Russie. «Si nous n'obtenons pas plus de gaz d'ici à l'hiver prochain et si les livraisons en provenance de Russie venaient à être coupées, alors nous n'aurions pas assez de gaz pour chauffer toutes les maisons et faire tourner toutes les industries», a déclaré le ministre écologiste.

Pas d'embargo

Le voyage de Robert Habeck au Moyen-Orient se poursuivra aux Emirats arabes unis. Celui qui est aussi ministre du Climat s'était déjà rendu cette semaine en Norvège, autre producteur de gaz important, ainsi qu'aux Etats-Unis au début du mois.