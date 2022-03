DIRECT - Guerre en Ukraine : les Ukrainiens ne peuvent «accepter aucun ultimatum de la Russie», déclare Volodymyr Zelensky

Dans la nuit de dimanche à lundi, la capitale, Kiev, a été de nouveau bombardée par les forces russes. L'Ukraine a rejeté l'ultimatum de la Russie exigeant la capitulation de Marioupol. Suivez les dernières informations en direct.

18h14

Une conférence de donateurs se tiendra le 5 avril à Berlin pour aider la Moldavie, pays frontalier de l'Ukraine, à faire face à l'afflux de réfugiés fuyant l'invasion russe, a annoncé lundi la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, à l'issue d'une réunion avec ses homologues à Bruxelles.

La conférence est co-organisée avec la France et la Roumanie. La Moldavie, petit pays de 2,6 millions d'habitants, l'un des plus pauvres d'Europe, non membre de l'Union européenne, accueille quelque 100.000 réfugiés d'Ukraine, selon le ministre moldave des Affaires étrangères, Nicu Popescu, qui participait aussi à la réunion à Bruxelles.

17h53

La Russie a amplifié ses opérations aériennes et navales en Ukraine face à la résistance des forces ukrainiennes qui continuent de freiner l'avancée de l'armée russe dans le pays, a indiqué lundi un haut responsable du Pentagone.

"Au cours des dernières 24 à 48 heures, nous avons constaté une hausse de l'activité aérienne des deux parties", a indiqué au cours d'un point de presse ce haut responsable ayant requis l'anonymat.

"Les Russes ont effectué plus de 300 sorties au cours des dernières 24 heures et les Ukrainiens ont aussi accéléré le rythme de leurs sorties", a-t-il ajouté, sans chiffrer les sorties de l'aviation ukrainienne, nettement moins importante que l'armée de l'air russe.

17h44

L'Ukraine «ne peut accepter aucun ultimatum de la Russie», a dit le président Volodymyr Zelensky.

17h39

L'armée russe a affirmé lundi que le centre commercial ravagé par une puissante frappe dans la nuit à Kiev, la capitale ukrainienne, était vacant et servait de dépôt d'armements et de munitions.

"Une batterie de lance-roquettes multiples ukrainiens et une base de stockage de leurs munitions ont été détruites avec des armes de précision à longue portée dans la nuit du 21 mars dans un centre commercial inopérant", a indiqué le ministère russe de la Défense dans son briefing régulier sur l'offensive en Ukraine.

17h21

Une manifestation d'habitants de Kherson, ville du sud de l'Ukraine occupée par les forces russes, a été dispersée lundi par des tirs d'armes automatiques et de gaz lacrymogène, qui ont fait au moins un blessé, selon des vidéos de deux médias locaux.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a dénoncé sur Twitter "les criminels de guerre russes (qui) ont ouvert le feu sur des gens sans armes qui manifestaient pacifiquement contre les envahisseurs".

On voit sur les images des protestataires avancer vers le centre de la place de la Liberté et au même moment des militaires aller à leur rencontre avant d'ouvrir le feu.

15h30

Un tribunal de Moscou a interdit lundi les réseaux sociaux Facebook et Instagram en Russie en estimant qu'ils menaient des activités "extrémistes", ont rapporté les agences de presse russes.

«Nous accédons à la requête du Parquet d'interdire les activités de la compagnie Meta», maison-mère de Facebook et Instagram, a déclaré la juge, selon les agences. L'application de messagerie WhatsApp, elle aussi détenue par Meta, n'est pas concernée par cette mesure.

13h33

Près de 3,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine et les combats déclenchés par l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon le décompte de l'ONU publié lundi.

Dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine dans les territoires contrôlés par Kiev avant le conflit, ont désormais fui leurs foyers en raison de la guerre «dévastatrice» menée par la Russie, avait révélé dimanche le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés Filippo Grandi.

10h58

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé l'Union européenne à cesser tout "commerce" avec la Russie, et notamment à refuser ses ressources énergétiques, dans une vidéo sur la messagerie Telegram.

"Pas d’euros pour les occupants, fermez-leur tous vos ports, ne leur envoyez pas vos biens, refusez les ressources énergétiques", a plaidé le président ukrainien. "Sans commerce avec vous, sans vos entreprises et vos banques, la Russie n'aura plus d’argent pour cette guerre", a-t-il ajouté.

10h41

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a annoncé qu'un nouveau couvre-feu serait instauré dans la capitale ukrainienne à partir de lundi soir, jusqu'à mercredi matin. "Il commencera aujourd'hui à 20H00 (18H00 GMT) et durera jusqu'à 07H00 (05H00 GMT) le 23 mars", a écrit l'ancien champion du monde de boxe sur sa chaîne Telegram. "Les commerces, pharmacies, stations-services, établissements ne seront pas ouverts demain", a-t-il précisé. "Je demande à chacun de rester chez soi ou dans des abris au moment où les sirènes retentissent".

10h27

Le bilan des bombardements contre un centre commercial de Kiev grimpe à 8 morts.

10h16

Le Kremlin a estimé qu'un potentiel embargo européen sur le pétrole russe frapperait "tout le monde", au moment où l'Union européenne doit étudier lors d'une réunion la possibilité de nouvelles sanctions contre Moscou.

10h05

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a dénoncé les destructions commises de manière indiscriminée par l'armée russe dans la ville assiégée de Marioupol en Ukraine comme un "crime de guerre majeur".

"Ce qui se passe a Marioupol est un crime de guerre majeur. Les bombardements indiscriminés dévastent la ville et tuent tout le monde" a-t-il accusé, avant une réunion avec les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Union européenne, consacrée à l'examen de nouvelles sanctions contre Moscou.

09h47

Marine Le Pen a affirmé qu'elle n'avait "pas d'admiration particulière" pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays a été envahi par la Russie, saluant toutefois un "chef d'Etat", et qu'elle ne serait pas mercredi à l'Assemblée quand il s'adressera aux députés français en raison "d'obligations".

07h39

Les rotations de personnel à la centrale nucléaire de Tchernobyl ont commencé dimanche pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique.

06h29

Un bombardement à Kiev a fait au moins 6 morts cette nuit.

Six corps étaient étendus lundi matin devant le centre commercial "Retroville", dans le nord-ouest de Kiev, selon un journaliste de l'AFP. Le site a été touché par une frappe d'une très forte puissance qui a pulvérisé des véhicules stationnés sur le parking et laissé un cratère béant de plusieurs mètres de large.

05h36

Les autorités ukrainiennes ont demandé lundi aux habitants de la ville de Novoselytsya (nord) de se mettre à l'abri après une "fuite" d'ammoniac dans une usine chimique voisine, alors que des combats contre les troupes russes font rage dans la région.

04h04

L'Ukraine a rejeté dans la nuit de dimanche à lundi l'ultimatum de la Russie exigeant la capitulation de la ville assiégée de Marioupol. "Il n'est pas question de parler de reddition ou de déposer les armes. Nous en avons déjà informé la partie russe", a déclaré le vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk au journal Ukrayinskaya Pravda. "C'est une manipulation délibérée et une véritable prise d'otage", a-t-elle ajouté à propos de la demande.

02h11

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé dans la nuit de dimanche à lundi que Jérusalem serait "le bon endroit pour trouver la paix" en évoquant les négociations avec la Russie qu'il appelle de ses voeux.

01h40

Au moins une personne a été tuée à Kiev dans une frappe de l'armée russe sur un centre commercial dimanche soir, a annoncé le maire de la capitale ukrainienne.

"Un mort pour l'instant", a écrit sur Telegram le maire, Vitali Klitschko. Une énorme déflagration a secoué la ville lors de l'attaque et des feux étaient visibles dans les décombres du centre commercial Retroville, selon des journalistes de l'AFP.