DIRECT - Guerre en Ukraine : Joe Biden réaffirme que l'article 5 de l'Otan est «un devoir sacré» pour les Etats-Unis

Un mois après le début de l'invasion russe, le conflit s'enlise. Alors que les Occidentaux redoutent une attaque chimique, l'Otan a mis en garde Moscou. Suivez les dernières informations en direct.

La ville ukrainienne de Tcherniguiv, à environ 120 km au nord-est de Kiev, est encerclée par les forces russes et il est impossible d'évacuer massivement les civils et les blessés, a alerté samedi son maire, Vladislav Atrochenko.

Selon l'édile, qui s'exprimait dans un briefing en ligne au Centre des médias d'Ukraine, un pont qui allait en direction de Kiev a été détruit par les forces russes, tandis qu'un autre pont piétonnier, sous des tirs constants, menace de s'écrouler, empêchant la mise en place de couloirs humanitaires pour évacuer les civils.

«La ville est réduite en cendres», a indiqué M. Atrochenko. Les autorités locales s'efforcent néanmoins de faire sortir les blessés graves, pour qu'ils puissent être opérés.

Le président américain Joe Biden a qualifié samedi son homologue russe Vladimir Poutine de «boucher» lors d'une rencontre avec les réfugiés ukrainiens à Varsovie. Interrogé sur «ce qu'il pensait de Vladimir Poutine, compte tenu de ce qu'il inflige à ces gens», Joe Biden a répondu d'une phrase : «C'est un boucher», alors que la rencontre était transmise en direct par plusieurs chaînes de télévision depuis le stade national de Varsovie.

Le président américain Joe Biden a réaffirmé samedi à Varsovie que l'article 5 du traité de l'Otan, stipulant que l'attaque contre un pays membre est une attaque contre tous, constitue un "devoir sacré" pour les Etats-Unis.

Joe Biden a donné cette assurance lors de son entretien avec le président polonais Andrzej Duda, dont le pays craint l'agressivité de Moscou après le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine. Répétant que pour les Américains l'article 5 est "une obligation sacrée", il a ajouté : "vous pouvez compter là-dessus", avant de citer une ancienne maxime polonaise "pour notre liberté et la vôtre".

Ce mot d'ordre remonte à une insurrection polonaise contre l'occupation par la Russie tsariste, lorsqu'il avait pour but de montrer aux Russes que le soulèvement devait aussi les libérer du despotisme des tsars.

Le ministère de la Défense russe a assuré samedi ne pas prévoir d'appeler ses réservistes pour rejoindre les combats en Ukraine, dénonçant de "faux appels" reçus par des Russes qu'ils imputent aux services secrets ukrainiens.

"Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie n'appelle pas et ne prévoit pas d'appeler des citoyens réservistes aux commissariats militaires", a indiqué dans un communiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Le président américain Joe Biden s'est entretenu samedi à Varsovie avec les ministres ukrainiens des Affaires étrangères et de la Défense, lors de leur rencontre avec leurs homologues américains, ont constaté des journalistes du pool présidentiel.

Joe Biden, dont c'était la première rencontre avec des hauts responsables ukrainiens depuis le début de la guerre, a engagé une conversation informelle avec le chef de la diplomatie Dmytro Kouleba, assis à une longue table où ont pris place également le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov, le secrétaire d'Etat Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Près de 3,8 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon le décompte de l'ONU publié samedi, mais le nombre d'arrivées s'est très nettement ralenti depuis le début de la semaine. Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer.

L'ONU estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine.

Un nouveau couvre-feu va à nouveau être instauré à Kiev de samedi soir à lundi matin, a annoncé samedi le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko. "Le commandement militaire a décidé de renforcer le couvre-feu. Il va durer de 20H00 samedi à 7H00 lundi 28 mars", a indiqué le maire sur Telegram.

Les habitants de Kiev "ne peuvent sortir que pour se rendre dans un abri en cas de sirène d'alerte. Les transports en commun, les magasins, les pharmacies et les stations service seront fermés", a-t-il précisé.

Seuls les personnes munies de laisser-passer pourront se déplacer dans la ville.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky appelle le Qatar, un des principaux exportateurs de gaz naturel liquéfié au monde, à augmenter sa production pour contrer les menaces russes d'utiliser l'énergie « pour faire du chantage ».

« Je vous demande d'augmenter la production d'énergie pour que tout le monde en Russie comprenne que personne ne peut utiliser l'énergie comme une arme pour faire du chantage au monde entier », a-t-il déclaré dans un message vidéo diffusé lors du Forum de Doha, organisé au Qatar.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de pousser à la course aux armes nucléaires, lors d'un discours au Forum de Doha au Qatar.

« Ils se vantent de pouvoir détruire avec des armes nucléaires non seulement un pays en particulier, mais aussi la planète entière », a-t-il déclaré dans un message diffusé devant des dirigeants politiques et économiques, dont les propos ont été traduits en arabe.

Doha Forum's Opening Ceremony virtually welcomes Ukrainian President HE Volodymyr Zelenskyy to address the delegation. #DohaForum @ZelenskyyUa pic.twitter.com/UUzuu5sY8y

— Doha Forum (@DohaForum) March 26, 2022