DIRECT - Guerre en Ukraine : près de 30.000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en France

Un mois après le début de l'invasion russe, le conflit s'enlise. Alors que les Occidentaux redoutent une attaque chimique, l'Otan a mis en garde Moscou. Samedi, Joe Biden a eu des mots très durs envers Vladimir Poutine le qualifiant de «boucher». Suivez les dernières informations en direct.

12h57

Le pape François a dénoncé dimanche en des termes particulièrement forts depuis l'entrée des troupes russes en Ukraine "le martyr" et "l'agression" du pays par Moscou.

"Plus d'un mois est passé depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, depuis le début de cette guerre cruelle et insensée", a déclaré le souverain pontife à l'issue de la prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre au Vatican, évoquant "un acte barbare et sacrilège" contre une "Ukraine martyrisée".

11h15

La ministre du Logement Emmanuelle Wargon l’a indiqué ce dimanche sur France Info. « Sur ces 30.000, une partie reste en France, et une partie traverse le pays, plutôt vers l'Espagne et le Portugal. Aujourd'hui, nous accueillons dans des logements et des hébergements environ 15 000 personnes », a précisé la ministre.

10h45

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)a formellement démenti avoir facilité des évacuations forcées de civils ukrainiens vers la Russie. "Le CICR n'aide jamais à organiser ou exécuter des évacuations forcées.

Cela s'applique partout où nous travaillons. Nous n'apporterions jamais notre soutien à une opération allant contre la volonté des gens ou nos principes", indique le CICR dans un communiqué publié samedi soir, qui ne précise pas ce qui a donné lieu à ce démenti très ferme.

Le Comité semble répondre aux accusations de Roman Rukomeda, un analyste politique ukrainien qui s'exprimait dans le média en ligne Euractiv, samedi.

09h12

Interrogé par le JDD, le général Jérôme Pellistrandi a évoqué les difficultés de l’armée russe sur le terrain ukrainien.

« L’armée russe est confrontée à l’échec de sa stratégie initiale. Elle n’a pas su affirmer sa supériorité sur le terrain, alors qu’elle avait la certitude d’une promenade de santé. Et elle s’embourbe à cause du dégel, qui ralentit les opérations de manière importante »,explique-t-il à l'hebdomadaire.

07h40

Le PDG d'Auchan Retail International Yves Claude a défendu dimanche le maintien des activités du groupe en Russie, un choix "pas simple" après l'appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky, car "partir serait imaginable sur le plan économique mais pas du point de vue humain".

Interpellé par M. Zelensky devant le Parlement français mercredi sur son activité en Russie, où il est présent depuis une vingtaine d'années et emploie 30.000 personnes, Auchan a décidé de se maintenir dans le pays même s'il y prévoit des pertes pour 2022, explique M. Claude dans une interview au Journal du Dimanche.

07h01

L'armée russe a pris le contrôle de la ville de Slavoutitch, où réside le personnel de la centrale de Tchernobyl, arrêtant brièvement le maire et suscitant des manifestations pro-ukrainiennes, ont indiqué samedi les autorités ukrainiennes.

"J'ai été libéré, tout va bien, dans la mesure où c'est possible sous l'occupation", a déclaré à l'AFP au téléphone Iouri Fomitchev, maire de Slavoutitch, dont l'arrestation par les Russes avait été annoncée dans la matinée par l'administration régionale de Kiev.

Après avoir été relâché, il a pris la parole lors d'une manifestation antirusse, qui a réuni selon lui quelque 5.000 personnes, et assuré que les troupes russes allaient bientôt quitter la ville. Il a ensuite précisé à l'AFP qu'elles se retireraient dimanche.