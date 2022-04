DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie affirme que les images de civils tués à Boutcha sont une fabrication de l'Ukraine

Alors que Moscou menace de couper l'approvisionnement en gaz aux pays «inamicaux» qui refuseraient de payer en roubles, l’armée russe est en train de se regrouper en vue de nouvelles attaques en Ukraine, selon Kiev et l'Otan. Suivez les dernières informations en direct.

17H09

Le ministère russe de la Défense a assuré dimanche que ses forces n'avaient pas tué de civils à Boutcha, une ville proche de Kiev récemment reprise par les forces ukrainiennes.

"Pendant la période au cours de laquelle cette localité était sous le contrôle des forces armées russes, pas un seul résident local n'a souffert d'actions violentes", a déclaré le ministère. Il a affirmé que les images de cadavres dans les rues de la ville étaient "une nouvelle production du régime de Kiev pour les médias occidentaux

16h59

Plus de 500.000 personnes sont retournées en Ukraine depuis le début de l'invasion russe, a annoncé dimanche le ministère ukrainien de l'Intérieur.

"Au cours de la semaine écoulée, 144.000 personnes ont quitté l'Ukraine et 88.000 y sont arrivées. Au total (...), environ 537.000 de nos compatriotes sont rentrés en Ukraine", a déclaré dans un communiqué le ministère, citant les données du Service national des frontières.

16H57

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a dénoncé dimanche "les massacres de civils désarmés" en Ukraine et prévenu que "les autorités russes devront rendre des comptes".

"Les images des crimes commis à Boutcha et dans les autres zones libérées par l'armée ukrainienne nous laissent sans voix. La cruauté des massacres de civils désarmés est terrifiante et intolérable", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Les autorités russes devront (...) rendre des comptes".

15h52

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche la Russie de commettre un «génocide» en Ukraine pour éliminer «toute la nation», au lendemain de la découverte de nombreux corps dans les rues d'une ville près de Kiev après le départ des forces russes.

«Oui, c'est un génocide. L'élimination de toute la nation et des gens, nous sommes citoyens d'Ukraine. Nous avons plus de 100 nationalités. Il s'agit de la destruction et de l'extermination de toutes ces nationalités», a-t-il déclaré dans un entretien avec la chaîne américaine CBS

15H51

Emmanuel Macron a condamné ce dimanche 3 avril les attaques russes contre des civils à Boutcha, près de Kiev.

«Les images qui nous parviennent de Boutcha, ville libérée près de Kiev, sont insoutenables. Dans les rues, des centaines de civils lâchement assassinés. Ma compassion pour les victimes, ma solidarité avec les Ukrainiens. Les autorités russes devront répondre de ces crimes», a écrit le chef de l'État sur Twitter.

Les images qui nous parviennent de Boutcha, ville libérée près de Kiev, sont insoutenables. Dans les rues, des centaines de civils lâchement assassinés. Ma compassion pour les victimes, ma solidarité avec les Ukrainiens. Les autorités russes devront répondre de ces crimes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 3, 2022

15h36

Le chancellier allemand, Olaf Scholz, s'est exprimé ce dimanche 3 avril. Il a dénoncé les attaques russes contre des citoyens ukrainiens, notamment après les images choquantes des corps à Boutcha. Olaf Scholz souhaite que la lumière soit faite sur les "crimes commis par l'armée russe" contre des civils.

15h34

Les meurtres de civils imputés à l'armée russe à Boutcha, près de Kiev, sont "horribles", a déclaré dimanche le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, dénonçant une "brutalité inédite en Europe depuis des décennies".

"Il est absolument inacceptable que des civils soient pris pour cibles et tués, et cela souligne l'importance de mettre fin à cette guerre", a-t-il dit sur la chaîne américaine CNN.

14h35

Le Kremlin a jugé dimanche "impossible" d'isoler la Russie dans le monde contemporain, au moment où le pays est visé par une série de sanctions occidentales sans précédent en raison de son intervention militaire en Ukraine.

"Il ne peut être aucun isolement de la Russie, c'est technologiquement impossible dans le monde contemporain", a assuré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans une interview à la chaîne de télévision publique russe Rossia 1, dont des extraits ont été publiés par les agences de presse russes.

"La Russie-même est bien plus grande que l'Europe", a-t-il ajouté. Les sanctions internationales ne cessent de se multiplier contre la Russie depuis le début de son opération militaire en Ukraine le 24 février. "Mais tôt ou tard, nous devrons établir un dialogue, que quelqu'un outre-Atlantique le souhaite ou non", a souligné M. Peskov.

11h40

Charles Michel dénonce les "atrocités" de l'armée russe et réclame plus de sanctions envers le pays dirigé par Vladimir Poutine.

9h45

Le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, devrait arriver "très bientôt" à Odessa, le grand port ukrainien sur la Mer Noire bombardé dimanche matin par les forces russes, a annoncé son ministère dimanche.

"Le ministre arrivera très bientôt à Odessa. Il apporte de l'aide humanitaire, qui sera remise aux autorités de la ville", et compte discuter avec eux de "la création d'un mécanisme permanent de distribution d'aide humanitaire".

M. Dendias rencontrera également des membres de la communauté grecque de cette ville du sud-ouest de l'Ukraine et compte y rouvrir le consulat grec. Le ministre avait annoncé en mars son intention de se rendre, avec de l'aide humanitaire, à Marioupol (sud-est), qui compte la plus importante communauté grecque du pays.

6h45

Une série d'explosions ont été entendues dimanche matin à Odessa, principal port de l'Ukraine, sur la mer Noire, dans le sud-ouest du pays, a constaté un journaliste de l'AFP. Les explosions, survenues vers 06h00 du matin, ont envoyé au moins trois colonnes de fumée noire et des flammes visibles, apparemment dans une zone industrielle.

Une employée d'hôtel du centre-ville a dit avoir entendu un avion, mais un militaire près du lieu d'une des frappes a affirmé qu'il s'agissait d'une roquette ou d'un missile.

Anton Guerachtchenko, conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, a écrit sur son compte Telegram: "Odessa a été attaquée depuis les airs. Des incendies ont été signalés dans certaines zones. Une partie des missiles a été abattue par la défense aérienne. Il est recommandé de fermer les fenêtres".

Cette ville historique présente un caractère stratégique: dotée du plus grand port du pays, elle permet l'accès à la mer Noire au reste de l'Ukraine.

6h00

Les Ukrainiens ont repris le contrôle de la totalité de la région de Kiev après le retrait des forces russes de villes-clés situées autour de la capitale, a annoncé samedi la vice-ministre ukrainienne de la Défense.

Les localités d'"Irpin, Boutcha, Gostomel et toute la région de Kiev ont été libérées de l'envahisseur", a-t-elle affirmé. Les forces russes opèrent un "retrait rapide" des régions de Kiev et de Tcherniguiv, dans le nord du pays, et ont pour objectif de se redéployer vers l'est et le sud, avait estimé plus tôt samedi un conseiller présidentiel ukrainien.