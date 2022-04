DIRECT - Guerre en Ukraine : une série d'explosions entendues à Odessa

Alors que Moscou menace de couper l'approvisionnement en gaz aux pays «inamicaux» qui refuseraient de payer en roubles, l’armée russe est en train de se regrouper en vue de nouvelles attaques en Ukraine, selon Kiev et l'Otan. Suivez les dernières informations en direct.

6h45

Une série d'explosions ont été entendues dimanche matin à Odessa, principal port de l'Ukraine, sur la mer Noire, dans le sud-ouest du pays, a constaté un journaliste de l'AFP. Les explosions, survenues vers 06h00 du matin, ont envoyé au moins trois colonnes de fumée noire et des flammes visibles, apparemment dans une zone industrielle.

Une employée d'hôtel du centre-ville a dit avoir entendu un avion, mais un militaire près du lieu d'une des frappes a affirmé qu'il s'agissait d'une roquette ou d'un missile.

Anton Guerachtchenko, conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, a écrit sur son compte Telegram: "Odessa a été attaquée depuis les airs. Des incendies ont été signalés dans certaines zones. Une partie des missiles a été abattue par la défense aérienne. Il est recommandé de fermer les fenêtres".

Cette ville historique présente un caractère stratégique: dotée du plus grand port du pays, elle permet l'accès à la mer Noire au reste de l'Ukraine.

6h00

Les Ukrainiens ont repris le contrôle de la totalité de la région de Kiev après le retrait des forces russes de villes-clés situées autour de la capitale, a annoncé samedi la vice-ministre ukrainienne de la Défense.

Les localités d'"Irpin, Boutcha, Gostomel et toute la région de Kiev ont été libérées de l'envahisseur", a-t-elle affirmé. Les forces russes opèrent un "retrait rapide" des régions de Kiev et de Tcherniguiv, dans le nord du pays, et ont pour objectif de se redéployer vers l'est et le sud, avait estimé plus tôt samedi un conseiller présidentiel ukrainien.