DIRECT - Guerre en Ukraine : la France va expulser 35 diplomates russes

Alors que Moscou menace de couper l'approvisionnement en gaz aux pays «inamicaux» qui refuseraient de payer en roubles, l’armée russe est en train de se regrouper en vue de nouvelles attaques en Ukraine, selon Kiev et l'Otan. Suivez les dernières informations en direct.

19h44

Les forces russes préparent une "attaque massive" contre les troupes ukrainiennes dans la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, alerte son gouverneur, Serguiï Gaïdaï.

"Nous voyons que des équipements arrivent de différentes directions, qu'ils (les Russes) amènent des hommes, qu'ils apportent du carburant (...). Nous comprenons qu'ils se préparent à une attaque massive", a-t-il déclaré dans un message-vidéo.

19h35

Le ministère des Affaires étrangères annonce l'expulsion de diplomates russes, «dont les activités sont contraires à nos intérêts de sécurité». «Cette action s'inscrit dans une démarche européenne», précise le communiqué du Quai d'Orsay.

18h34

Les deux tiers des forces russes qui occupaient la région de Kiev depuis le début de l'invasion se sont repliées au Bélarus, a indiqué un haut responsable du Pentagone, selon lequel il s'agit vraisemblablement d'une réorganisation avant un nouvel assaut ailleurs en Ukraine.

18h15

L'Union européenne discute en "urgence" de nouvelles sanctions contre Moscou, réclamées notamment par Paris et Berlin, après la découverte d'un grand nombre de corps dans la région de Kiev, a indiqué le haut représentant de l'UE Josep Borrell.

"Il y a un travail intense en cours sur les sanctions avec l'espoir de faire adopter un nouveau paquet mercredi ou jeudi" au cours d'une réunion des ambassadeurs des Etats membres à Bruxelles, a confié un diplomate européen.

16h42

Les soldats ukrainiens capturés par l'armée russe et récemment libérés ont fait état de "traitements inhumains" subis en captivité, a affirmé lundi Lioudmila Denissova, chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien.

16h39

Le président américain Joe Biden dit vouloir prendre des "sanctions supplémentaires" contre la Russie.

16h28

La situation est "tendue" dans toute la partie du Donbass sous contrôle de l'Ukraine, dans l'est, où l'armée est prête à affronter les forces russes, et la population civile doit évacuer sans délai, a déclaré lundi le gouverneur de cette région.

15h57

L'Union européenne est prête à envoyer des équipes d'enquêteurs en Ukraine pour aider au recueil de preuves sur les crimes de guerre dont les forces russes sont accusées dans la région de Kiev, a annoncé la présidente de la Commission européenne.

"Les auteurs de ces crimes odieux ne doivent pas rester impunis. L'UE a mis en place une équipe d'enquête conjointe avec l'Ukraine pour recueillir des preuves et enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité", a déclaré Ursula von der Leyen après un entretien avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

15h47

Les Etats-Unis vont tenter d'obtenir la "suspension" de la Russie du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, en réponse notamment "aux images de Boutcha", ville ukrainienne où ont été retrouvés les cadavres de nombreux civils, a annoncé lundi l'ambassadrice américaine aux Nations unies.

15h26

90% de la ville assiégée de Marioupol a été détruite, selon son maire.

15h17

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu lundi à Boutcha, ville proche de Kiev récemment reprise par les troupes ukrainiennes où l'armée russe est accusée d'avoir commis un "massacre" sur la population civile.

"Chaque jour, lorsque nos combattants entrent et reprennent des territoires, vous voyez ce qu'il se passe", a déclaré M. Zelensky à des médias dont l'AFP, en gilet pare-balles et accompagné de militaires ukrainiens, dans une rue de Boutcha dévastée par les combats.

Ce sont des "crimes de guerre" qui seront reconnus comme "génocide", a-t-il dit.

12h52

Le ministre japonais des Affaires étrangères s'est dit lundi "profondément choqué" par les informations selon lesquelles "des actes de violence exceptionnellement cruels contre des civils ont eu lieu près de Kiev".

"Le meurtre de civils innocents est une violation du droit humanitaire international et est inacceptable, et je condamne fermement ces actions", a déclaré Yoshimasa Hayashi lors d'une visite à Varsovie.

12h24

Le Premier ministre polonais a appelé lundi à créer une commission d'enquête internationale sur "le génocide" commis selon lui par l'armée russe dans des villes ukrainiennes, dont Boutcha. "Ces massacres sanglants commis par des Russes, des soldats russes, méritent d'être appelés par leur nom. C'est un génocide, et il doit être jugé", a déclaré à la presse Mateusz Morawiecki. "C'est pourquoi nous proposons de mettre en place une commission internationale pour enquêter sur ce crime de génocide".

Une telle commission est "indispensable si nous voulons connaître la vérité sur l'étendue des crimes fascistes russes", a encore dit le Premier ministre polonais.

Mateusz Morawiecki a également appelé à de nouvelles sanctions de l'Occident envers la Russie et comparé le président russe Vladimir Poutine à de sanglants dictateurs du passé. "Des sanctions claires et déterminées sont nécessaires. Ces sanctions ne fonctionnent pas", a déclaré M. Morawiecki s'adressant notamment au président français Emmanuel Macron et au chancelier allemand Olaf Scholz. "Monsieur le président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec Poutine, qu'avez-vous obtenu? On ne débat pas, on ne négocie pas avec les criminels, les criminels doivent être combattus", a-t-il dit. "Personne n'a négocié avec Hitler. Est-ce que vous négocieriez avec Hitler, avec Staline, avec Pol Pot", a lancé le Premier ministre polonais, accusant certains dirigeants européens "d'atermoiements" et "de langue de bois".

Selon M. Morawiecki, c'est Allemagne qui est actuellement "le principal obstacle à des sanctions très fortes" et c'est "la politique menée par l'Allemagne depuis une douzaine d'années qui a conduit au fait que la Russie a aujourd'hui la force d'un monopole sur la vente des matières premières". Il a également reproché à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel d'être restée "silencieuse depuis le début de la guerre".

11h11

Un journaliste russe d'investigation réputé, Ivan Safronov, a clamé son innocence et dénoncé le "cynisme extrême" de la justice lundi, au premier jour d'un procès pour haute trahison qui pourrait l'envoyer 20 ans en prison.

Considéré comme l'un des meilleurs journalistes de Russie concernant les questions militaires, Ivan Safronov, 31 ans, avait été arrêté en juillet 2020, confronté à des pressions croissantes contre la presse indépendante - qui ont été démultipliées depuis le début de l'offensive du Kremlin en Ukraine.

L'affaire Safronov a été dénoncée par ses anciens collègues comme une vengeance pour ses articles évoquant notamment des ratés ou des incidents embarrassants dans l'armée russe.

10h39

L'UE discute en "urgence" de nouvelles sanctions contre Moscou, réclamées notamment par la France et l'Allemagne, après la découverte d'un grand nombre de corps de civils dans la région de Kiev, notamment à Boutcha, a indiqué lundi le haut représentant de l'UE Josep Borrell.

L'UE "condamne dans les termes les plus forts les atrocités rapportées commises par les forces armées russes dans plusieurs villes ukrainiennes occupées, qui ont maintenant été libérées", ajoute M. Borrell dans un communiqué.

10h11

Le Premier ministre polonais a appelé lundi à créer une commission d'enquête internationale sur "le génocide" commis selon lui par l'armée russe dans des villes ukrainiennes, dont Boutcha.

"Ces massacres sanglants commis par des Russes, des soldats russes, méritent d'être appelés par leur nom. C'est un génocide, et il doit être jugé", a déclaré à la presse Mateusz Morawiecki. "C'est pourquoi nous proposons de mettre en place une commission internationale pour enquêter sur ce crime de génocide".

08h55

Emmanuel Macron s'est déclaré lundi "favorable" à ce que l'Union européenne décide de nouvelles sanctions vis-à-vis de la Russie, en évoquant le pétrole et le charbon, après la découverte de centaines de corps de civils dans la région de Kiev, notamment à Boutcha.

"Ce qui s'est passé à Boutcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires", a déclaré le président français sur France Inter. "Donc, nous allons nous coordonner avec nos partenaires européens, en particulier l'Allemagne" dans "les prochains jours", a-t-il ajouté, en évoquant des sanctions individuelles et des mesures sur "le charbon et le pétrole".

Avec "ce qui est en train de se passer", notamment "à Marioupol, il faut qu'on envoie le signal que ce sont notre dignité collective et nos valeurs que nous défendons", a poursuivi Emmanuel Macron, qui était interrogé sur l'Ukraine comme président et non comme candidat à la présidentielle.

07h40

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est intervenu dimanche via une allocution enregistrée lors de la 64e édition des Grammy Awards, équivalent des Oscars pour la musique américaine, pour demander le soutien à son pays, en proie à une invasion de la Russie.

"La guerre. Qu'est-ce qui est l'exact opposé de la musique ? La silence des villes en ruines et des gens tués", a lancé le président Zelensky avec son habituel t-shirt kaki, avant une performance de John Legend, rejoint sur scène par des artistes ukrainiens, Mika Newton et Lyuba Yakimchukt.

06h06

La Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour statuer sur les "provocations haineuses" commises selon elle par l'Ukraine à Boutcha, où les troupes russes sont accusées d'atrocités contre des civils.

"A la lumière des provocations haineuses des radicaux ukrainiens à Boutcha, la Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lundi 4 avril", a tweeté l'ambassadeur adjoint de la Russie aux Nations unies Dimitri Polianski.

La président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche les dirigeants russes de "tortures" et de "meurtres" après la découverte à Boutcha, dans la région de Kiev, de fosses communes et de centaines de corps de civils.