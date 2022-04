DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky demande l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU

Alors que les forces russes sont accusées de crimes de guerre dans la banlieue de Kiev, la communauté internationale a massivement condamné ces massacres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé devant le Conseil de sécurité de l'ONU que la Russie soit «tenue responsble»de crimes de guerre. Suivez les dernières informations en direct.

17h46

La Russie a procédé à l'évacuation de "600.000 personnes" d'Ukraine, qui ne sont pas parties "sous la contrainte ou enlevées" comme le dit l'Occident, a affirmé au Conseil de sécurité l'ambassadeur russe auprès de l'ONU, Vassily Nebenzia. "Nous ne sommes pas venus en Ukraine conquérir des territoires", a-t-il aussi déclaré, en contestant à nouveau les accusations d'atrocités visant l'armée russe.

17h25

Le président ukrainien fait diffuser au Conseil de sécurité de l'ONU des images des personnes tuées en Ukraine.

17h14

La Slovénie a décidé à son tour d'expulser 33 diplomates russes pour exprimer sa "vive protestation" et son "choc" après la découverte de nombreux cadavres dans la ville ukrainienne libérée de Boutcha, où Kiev accuse les Russes de massacre.

17h01

Volodymyr Zelensky demande devant l'ONU que la Russie soit "tenue responsable" pour "les pires crimes de guerre" depuis la Seconde guerre mondiale, selon lui.

17h01

Le président ukrainien demande l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU.

16h59

Volodymyr Zelensky exhorte l'ONU à agir "immédiatement" face aux "crimes de guerre" commis selon lui par la Russie dans son pays, sans quoi les Nations unies n'auraient qu'à "simplement fermer".

16h37

L'ONU "a reçu des allégations crédibles selon lesquelles les forces russes auraient utilisé des armes à sous-munitions dans des zones peuplées au moins 24 fois" en Ukraine depuis l'invasion de fin février, a affirmé devant le Conseil de sécurité une haute responsable de l'Organisation.

16h27

Le président ukrainien Zelensky va s'exprimer devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

16h19

Marioupol a "dépassé le stade de la la catastrophe humanitaire", a affirmé à l'AFP le maire de cette ville du sud-est de l'Ukraine assiégée par l'armée russe, qualifiant d'"invivable" la situation des quelque 120.000 habitants toujours sur place.

16h08

La banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) se tient "prête à agir plus fortement" si besoin, a assuré l'une de ses gouverneurs, jugeant "primordial" de faire ralentir l'inflation qui est au plus haut depuis 40 ans aux États-Unis.

15h33

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a dénoncé une "campagne délibérée pour tuer, torturer, violer" à Boutcha, ville ukrainienne où ont été découverts des dizaines de cadavres après le retrait de troupes russes.

14h31

La Russie se prépare à prendre "le contrôle de l'ensemble" du Donbass, selon Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan. "Je crains que nous soyons témoins d'autres atrocités. Les Russes contrôlent encore une partie du territoire ukrainien. Quand il sera repris, nous risquons de découvrir plus de fosses communes, plus d'atrocités, de crimes de guerre, et cela souligne l'importance d'enquêtes pour établir tous les faits afin que les responsables soient traduits en justice", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse à Bruxelles.

13h27

L'Espagne expulse à son tour "environ 25" diplomates russes.

12h58

Le parquet antiterroriste français annonce l'ouverture de 3 nouvelles enquêtes pour "crimes de guerre". Les faits visés auraient été commis à Marioupol (sud de l'Ukraine), Gostomel (région de Kiev) et Tcherniguiv (nord), a précisé le Pnat, compétent pour ce type d'infraction. Ce dernier avait déjà ouvert une enquête après le décès de Pierre Zakrzewski, un journaliste franco-irlandais, le 14 mars près de la capitale ukrainienne.

12h10

Les images sortant de Boutcha, ville ukrainienne où ont été découvert des dizaines de cadavres après le retrait de troupes russes, "pointent vers des civils ciblés délibérement", a affirmé mardi une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. "Tous les signes pointent vers le fait que les victimes ont été ciblées délibérément et tuées directement.

Et ces preuves sont très inquiétantes", a souligné Elizabeth Throssell, lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève, soulignant que le droit humanitaire international interdit de s'attaquer délibérément aux civils, ce qui équivaut à un crime de guerre. "Il faut enquêter, mais si on peut comprendre qu'un immeuble par exemple soit frappé dans un contexte militaire, il est difficile d'imaginer quel serait le contexte militaire d'un individu couché dans la rue avec une balle dans la tête ou d'avoir leur corps brûlé", a-t-elle souligné. Mme Throssell a précisé que les Haut-Commissariat lui-même n'avait pour l'instant personne sur place dans cette ville près de Kiev.

11h17

L'Italie a décidé d'expulser 30 diplomates russes pour des raisons de "sécurité nationale", a déclaré mardi à Berlin le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio à la chaîne d'information italienne RaiNews24.

Cette décision de l'Italie fait suite à des mesures similaires prises lundi par l'Allemagne et la France et mardi matin par le Danemark.

10h43

Le Danemark va expulser 15 diplomates russes pour espionnage, a annoncé mardi le ministre danois des Affaires étrangères, au lendemain de l'expulsion de diplomates russes de France et d'Allemagne pour des raisons similaires.

"Nous avons établi que les 15 agents de renseignement expulsés ont mené des activités d'espionnage sur le sol danois", a déclaré à la presse Jeppe Kofod, disant vouloir "envoyer un signal clair à la Russie: l'espionnage sur le sol danois est inacceptable".

7h11

Le Japon, habituellement très réfractaire à l'accueil de réfugiés, a accueilli mardi 20 Ukrainiens ayant fui la guerre et qui sont arrivés à l'aéroport de Tokyo à bord d'un avion gouvernemental japonais. Ces personnes, qui se trouvaient en Pologne à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sont arrivées avec le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi qui était en visite à Varsovie.

M. Hayashi a effectué un voyage de plusieurs jours en Pologne qui accueille une grande partie des quelque 4,2 millions de réfugiés ukrainiens. Le Japon n'accepte généralement que quelques dizaines de réfugiés par an sur des milliers de candidats, et ses frontières sont actuellement fermées à quasiment tous les visiteurs étrangers dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. "Nous avons appris que plusieurs personnes souhaitaient sincèrement être évacuées vers le Japon, mais avaient des difficultés à voyager par leurs propres moyens", a déclaré le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno lors d'un point presse mardi.

6h15

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'exprimer mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU, après la découverte de massacres imputés aux forces russes près de Kiev, et notamment à Boutcha où il s'est rendu lundi. Le dirigeant, qui a dénoncé des "crimes de guerre" et un "génocide" après la mise à jour de dizaines de cadavres portant des vêtements civils à Boutcha et dans d'autres localités près de la capitale ukrainienne, interviendra devant le Conseil de sécurité pour la première fois depuis l'invasion de son pays par la Russie, a indiqué le Royaume-Uni qui préside actuellement cette instance des Nations unies.

Dans une vidéo diffusée dans la nuit de lundi à mardi, M. Zelensky a confirmé cette intervention, dont on ne sait pas si elle aura lieu en direct ou en différé. "Le temps viendra quand chaque Russe apprendra toute la vérité sur qui d'entre leurs compatriotes a tué. Qui a donné les ordres", a-t-il déclaré dans cette vidéo, appelant à renforcer les sanctions contre Moscou et à livrer davantage d'armements à son pays. Plus tôt lundi, il s'était rendu à Boutcha où des dizaines de cadavres ont été retrouvés dans cette petite localité située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, après le retrait des forces russes.