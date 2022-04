DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky s'exprime devant le Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui

Alors que les forces russes sont accusées de crimes de guerre dans la banlieue de Kiev, la communauté internationale a massivement condamné ces massacres. Une prise de parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU est attendue dans la journée . Suivez les dernières informations en direct.

11h17

L'Italie a décidé d'expulser 30 diplomates russes pour des raisons de "sécurité nationale", a déclaré mardi à Berlin le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio à la chaîne d'information italienne RaiNews24.

Cette décision de l'Italie fait suite à des mesures similaires prises lundi par l'Allemagne et la France et mardi matin par le Danemark.

10h43

Le Danemark va expulser 15 diplomates russes pour espionnage, a annoncé mardi le ministre danois des Affaires étrangères, au lendemain de l'expulsion de diplomates russes de France et d'Allemagne pour des raisons similaires.

"Nous avons établi que les 15 agents de renseignement expulsés ont mené des activités d'espionnage sur le sol danois", a déclaré à la presse Jeppe Kofod, disant vouloir "envoyer un signal clair à la Russie: l'espionnage sur le sol danois est inacceptable".

7h11

Le Japon, habituellement très réfractaire à l'accueil de réfugiés, a accueilli mardi 20 Ukrainiens ayant fui la guerre et qui sont arrivés à l'aéroport de Tokyo à bord d'un avion gouvernemental japonais. Ces personnes, qui se trouvaient en Pologne à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sont arrivées avec le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi qui était en visite à Varsovie.

M. Hayashi a effectué un voyage de plusieurs jours en Pologne qui accueille une grande partie des quelque 4,2 millions de réfugiés ukrainiens. Le Japon n'accepte généralement que quelques dizaines de réfugiés par an sur des milliers de candidats, et ses frontières sont actuellement fermées à quasiment tous les visiteurs étrangers dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. "Nous avons appris que plusieurs personnes souhaitaient sincèrement être évacuées vers le Japon, mais avaient des difficultés à voyager par leurs propres moyens", a déclaré le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno lors d'un point presse mardi.

6h15

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'exprimer mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU, après la découverte de massacres imputés aux forces russes près de Kiev, et notamment à Boutcha où il s'est rendu lundi. Le dirigeant, qui a dénoncé des "crimes de guerre" et un "génocide" après la mise à jour de dizaines de cadavres portant des vêtements civils à Boutcha et dans d'autres localités près de la capitale ukrainienne, interviendra devant le Conseil de sécurité pour la première fois depuis l'invasion de son pays par la Russie, a indiqué le Royaume-Uni qui préside actuellement cette instance des Nations unies.

Dans une vidéo diffusée dans la nuit de lundi à mardi, M. Zelensky a confirmé cette intervention, dont on ne sait pas si elle aura lieu en direct ou en différé. "Le temps viendra quand chaque Russe apprendra toute la vérité sur qui d'entre leurs compatriotes a tué. Qui a donné les ordres", a-t-il déclaré dans cette vidéo, appelant à renforcer les sanctions contre Moscou et à livrer davantage d'armements à son pays. Plus tôt lundi, il s'était rendu à Boutcha où des dizaines de cadavres ont été retrouvés dans cette petite localité située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, après le retrait des forces russes.