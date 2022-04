Guerre en Ukraine : elle écrit son numéro de téléphone sur le dos de sa fille au cas où elle serait séparée d'elle

Aleksandra, une Ukrainienne de Kiev, a écrit sur le dos de sa fille Vera son numéro de téléphone par peur d'être séparée d'elle à cause de la guerre.

C'est au premier jour de l'invasion russe que cette mère, imaginant le pire, a inscrit sur la peau de sa fille son prénom, son nom et sa date de naissance, ainsi que des numéros de téléphone à appeler en cas d'urgence. «Mes mains tremblaient», écrit-t-elle sur Instagram, où elle a posté l'image.

Témoignage de la détresse de nombreux Ukrainiens face à l'offensive russe, la photo est devenue virale après avoir été partagée par la journaliste ukrainienne Anastasiia Lapatina.

Accueillies en France

«Je pensais que si je mourais, elle pourrait découvrir qui elle est, de quelle famille elle vient, et peut-être trouver des personnes familières qui pourraient prendre soin d'elle», a expliqué Aleksandra à l'agence de presse anglaise PA.

Comme plus de 4 millions d'Ukrainiens, Aleksandra et sa fille Vera ont quitté leur foyer et fui leur pays. «En partant, j'ai fait le lit et lavé la vaisselle parce que je ne pouvais pas réaliser que nous devions vraiment quitter notre maison», a-t-elle raconté.

La mère et sa fille ont depuis été accueillies dans le sud de la France et sont désormais en sécurité.