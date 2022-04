Johnny Depp contre Amber Heard : le camp de l'actrice raconte «le monstre»

Dans le cadre du procès intenté par Johnny Depp pour diffamation, les avocats d'Amber Heard ont décrit ce mardi devant un tribunal américain l'enfer qu'aurait vécu la jeune actrice, victime d'un mari transformé selon eux en «monstre» par la drogue et l'alcool et dont les accès de «colère» culminaient par des violences physiques et sexuelles.

Amber Heard «aimait le côté de Johnny que l'on voit dans les films, charismatique, charmant, généreux, c'est l'homme dont elle est tombée amoureuse», a affirmé devant les jurés son avocate Elaine Bredehoft.

«Mais malheureusement, le monstre (...) apparaissait quand il buvait ou prenait de la drogue», a-t-elle ajouté, en évoquant des cocktails d'alcool, de médicaments, de cocaïne, d'ecstasy et de champignons hallucinogènes.

Johnny Depp avait en lui «une énorme colère» qui le transformait en «démon» qui «agressait verbalement, psychologiquement, physiquement et sexuellement» Amber Heard, a expliqué Me Bredehoft. Elle a raconté plusieurs scènes de violences, notamment en mars 2015 en Australie, où Johnny Depp tournait le cinquième épisode de Pirates des Caraïbes.

Le mannequin et le comédien s'étaient rencontrés en 2011 sur le tournage de «Rhum Express», avant de se marier en 2015 et de se séparer l'année suivante, en mai 2016. Dans une tribune publiée en 2018 dans le Washington Post, Amber Heard avait affirmé qu'elle avait subi des violences conjugales de la part de son ancien conjoint, sans jamais nommer Johnny Depp.

L'acteur avait porté plainte pour diffamation contre son ancienne épouse, l'année suivante. Leur divorce avait été finalisé en août 2016 et des détails de leur vie intime avaient déjà été dévoilés en 2020 lors du procès en diffamation intenté par Johnny Depp au tabloïd The Sun.