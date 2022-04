DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky appelle le monde à «se préparer» à une possible attaque nucléaire russe

Le gouvernement allemand a annoncé vendredi vouloir débloquer plus d'un milliard d'euros d'aide militaire en faveur de l'Ukraine. Suivez toutes les dernières informations en direct.

22h11

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi le monde à «se préparer» pour l'éventuelle utilisation par la Russie de ses armes nucléaires, lors d'un entretien avec plusieurs médias ukrainiens.

«Nous ne devrions pas attendre le moment où la Russie décidera d'utiliser ses armes nucléaires. Nous devons nous préparer pour cela», a-t-il déclaré au cours de cette interview retransmise par six sites d'information ukrainiens, ainsi que par la présidence ukrainienne sur Telegram. Il faut «des médicaments (contre les radiations), des abris antiaériens», a-t-il affirmé. «Il faut leur parler, signer des traités, sévir économiquement. (Les Russes) peuvent utiliser n'importe quelle arme, j'en suis convaincu.»

18h31

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu samedi que «l'élimination» des derniers soldats ukrainiens présents dans la ville portuaire de Marioupol assiégée par les forces russes «mettrait fin à toute négociation de paix» avec Moscou.

«L'élimination de nos militaires, de nos hommes (à Marioupol) mettra fin à toute négociation» de paix entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré M. Zelensky dans des propos reproduits par le site internet d'information Ukraïnska Pravda, avertissant que les deux parties se retrouveraient alors dans «une impasse».

En termes de bilan humain, «Marioupol, cela peut être dix fois Borodianka», une petite ville ukrainienne près de Kiev détruite après avoir été pilonnée et théâtre d'exactions présumées pendant son occupation par les soldats russes, a accusé M. Zelensky. «Et plus il y aura de Borodianka, plus ce sera difficile» de négocier, a-t-il souligné.

17h16

Les forces russes ont frappé samedi une raffinerie de pétrole à Lyssytchansk, une ville située tout près de la ligne de front, dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités locales. «Dans la matinée, ils ont bombardé la raffinerie de pétrole, un incendie s'est déclaré (...) et l'extinction se poursuit en ce moment», a déclaré le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, sur sa chaine Telegram.

«Les Russes la ciblent systématiquement pour épuiser les sauveteurs. Il n'y a pas de carburant à cet endroit. Seuls des résidus d'hydrocarbures brûlent», a-t-il ajouté. La raffinerie se trouve à environ quatre kilomètres à l'ouest de la ville de Lyssytchansk.

16h54

De très nombreux réfugiés qui ont fui l'Ukraine n'auront plus de maison où revenir habiter, a prévenu samedi le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), alors que 40.200 personnes de plus ont quitté le pays ces dernières 24 heures.

Le HCR recense exactement 4.836.445 Ukrainiens qui ont fui leur pays depuis l'invasion russe le 24 février, soit 40.200 de plus que vendredi. Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 215.000 ressortissants de pays tiers - principalement des étudiants et des travailleurs migrants - ont également fui vers les pays voisins, ce qui signifie que plus de 5 millions de personnes au total ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre.

L'Europe n'a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Seconde guerre mondiale.

14h28

Une usine militaire fabriquant notamment des tanks a été visée samedi matin par un bombardement dans la banlieue de Kiev, la capitale de l'Ukraine, faisant un mort et plusieurs blessés selon les autorités.

Un grand nombre de militaires et de policiers étaient présents sur place après l'attaque, empêchant l'accès au complexe, d'où s'échappait de la fumée, a constaté un journaliste de l'AFP.

11h55

La Russie a annoncé samedi que le Premier ministre britannique Boris Johnson et plusieurs autres hauts responsables britanniques étaient interdits d'entrée dans le pays, après que Londres eut imposé des sanctions à Moscou en raison de son opération militaire en Ukraine.

"Cette mesure a été prise en réponse à la campagne médiatique et politique effrénée visant à isoler internationalement la Russie et créer les conditions propices pour (...) étrangler l'économie" nationale, a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

09h56

Une usine militaire fabriquant notamment des tanks a été visée samedi matin par un bombardement dans la banlieue de Kiev, la capitale ukrainienne, a constaté un journaliste de l'AFP. Un grand nombre de militaires et de policiers étaient présents sur place, empêchant l'accès au complexe, d'où s'échappait de la fumée.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a indiqué sur Facebook ne pas avoir à ce stade d'informations sur les victimes potentielles.

07h30

La Russie a adressé cette semaine aux Etats-Unis une plainte formelle avertissant le gouvernement américain de "conséquences imprévisibles" suite à son aide militaire en forte hausse à l'Ukraine, selon des informations de presse.

Selon cette note diplomatique, Moscou avertit les Etats-Unis et l'Otan contre l'envoi d'armes "plus sensibles" à l'Ukraine, jugeant que de tels équipements militaires mettaient de l'"huile sur le feu" et pourraient provoquer des "conséquences imprévisibles", a rapporté le Washington Post.

Cet avertissement a été fait alors que le président américain Joe Biden a promis une nouvelle aide militaire d'une valeur de 800 millions de dollars à l'Ukraine, dont des hélicoptères et des véhicules blindés de transport de troupes.

07h03

Des milliers de fidèles ont assisté vendredi soir au Chemin de Croix présidé par le pape au Colisée de Rome, pour la première fois depuis 2019, une cérémonie rattrapée par la guerre en Ukraine. "Je vis à Rome depuis plus de 30 ans mais aujourd'hui, il m'a semblé très important de venir", confie à l'AFP Stefania Cutolo, enseignante italienne de 52 ans, tandis que le chœur pontifical répète les chants.

"Le message de ce soir, après deux ans de fermeture due à la pandémie, est doublement important. Dans ce contexte où reviennent les nationalismes en Europe, nous devons agir", ajoute-t-elle.

Peu après 21H00, devant 10.000 fidèles, le souverain pontife a ouvert ce temps fort de la Semaine sainte qui fait revivre le calvaire du Christ, de sa condamnation à mort à sa crucifixion, sa mort et sa mise au tombeau, selon la tradition chrétienne.

06h59

Le gouvernement allemand a annoncé vendredi vouloir débloquer plus d'un milliard d'euros d'aide militaire en faveur de l'Ukraine, mais sans préciser à quoi servirait l'argent, alors que Kiev se plaint de ne pas recevoir d'armes lourdes de Berlin.

Ces fonds sont prévus dans une rallonge budgétaire pour cette année. Au total, tous pays confondus, Berlin a décidé de porter son aide internationale dans le secteur de la défense "à deux milliards d'euros" dans le cadre de ce collectif budgétaire, "la plus grande partie étant prévue sous forme d'aide militaire en faveur de l'Ukraine", a indiqué à l'AFP une porte-parole du gouvernement.

06h50

Au moins dix personnes ont été tuées et 35 autres blessées dans des bombardements russes sur une zone résidentielle à Kharkiv, grande ville du nord-est de l'Ukraine, ont annoncé vendredi les autorités régionales. Dans un premier bilan, le gouverneur régional Oleg Sinegoubov avait annoncé la mort de "sept personnes, dont un nourrisson de sept mois".

"Les occupants ont tiré sur l'un des quartiers résidentiels de la ville de Kharkiv. Malheureusement, 34 personnes ont été blessées, dont trois enfants", avait-il déclaré. Quelques heures plus tard, le Parquet régional a annoncé un bilan de dix personnes tuées et 35 blessées.