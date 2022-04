DIRECT - Guerre en Ukraine : l'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air, annonce le Pentagone

La Russie a lancé une offensive majeure dans l'Est de l'Ukraine lundi, a indiqué le président Volodymyr Zelensky, Moscou ouvrant une nouvelle phase de son invasion après avoir échoué à prendre la capitale Kiev. Suivez toutes les dernières informations en direct.

22h22

L'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air, a indiqué mardi le porte-parole du Pentagone, John Kirby, refusant de préciser leur nombre ou les pays ayant fourni les appareils. "Aujourd'hui, ils ont à leur disposition plus d'avions de chasse qu'il y a deux semaines", a déclaré le porte-parole au cours d'un point de presse.

"Sans entrer dans les détails sur ce que d'autres pays fournissent, je dirais qu'ils ont reçu des appareils supplémentaires et des pièces détachées pour accroître leur flotte", a-t-il ajouté. Il n'a pas précisé le type des appareils fournis à l'armée ukrainienne, qui réclamait des avions de guerre depuis des semaines, mais il a laissé entendre qu'il s'agissait d'appareils de fabrication russe. "D'autres nations qui ont l'expérience de ce genre d'avions ont pu les aider à avoir plus d'appareils en service", a-t-il dit.

22h00

La Russie a appelé mardi toute l'armée ukrainienne à "déposer les armes" et les derniers défenseurs de la ville de Marioupol à cesser leur "résistance insensée", un appel qui intervient alors que Moscou semble lancé dans sa grande offensive sur l'est ukrainien. "Ne tentez pas le destin, prenez la seule décision correcte, celle de cesser les opérations militaires et déposez les armes", a dit le ministère russe de la Défense, dans un communiqué.

"Nous nous adressons à tous les militaires de l'armée ukrainienne et aux mercenaires étrangers: un sort peu enviable vous attend à cause du cynisme des autorités de Kiev", a-t-il ajouté. L'armée russe a promis en outre "la vie sauve" aux combattants ukrainiens de Marioupol (sud-est) occupant encore le site industriel d'Azovstal, s'ils se rendaient mardi. Un cessez-le-feu a ainsi été proposé à 12H00 mardi (09H00 GMT) pour qu'entre "14H00 (11H00 GMT) et 16H00 heure de Moscou (13H00 GMT) toutes les unités armées ukrainiennes sans exception et les mercenaires étrangers sortent (d'Azovstal) sans armes ni munitions". "Nous appelons les autorités de Kiev à faire preuve de bon sens et à donner l'ordre aux combattants de cesser leur résistance insensée", a indiqué le ministère russe de la Défense.

19h43

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré mardi que le président russe Vladimir Poutine portait la responsabilité des "crimes de guerre" en Ukraine qui ont fait des milliers de morts parmi la population civile.

"L'invasion russe de la Russie est une rupture éclatante du droit international" et la mort de milliers de civils "des crimes de guerre dont le président russe porte la responsabilité", a estimé le chancelier lors d'une conférence de presse à Berlin, à l'issue d'une visioconférence avec notamment le président américain Joe Biden et plusieurs homologues européens.

"Nous ressentons une immense douleur pour les victimes et aussi une grande rage envers le président russe et cette guerre insensée", a-t-il ajouté. Lors de leur réunion, les dirigeants ont réaffirmé leur "complète solidarité et leur soutien" à l'Ukraine.

17h15

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a dénoncé mardi l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine et demandé aux deux parties de stopper les combats pour une "pause humanitaire" de quatre jours à l'occasion de la Pâque orthodoxe.

"Je demande aujourd'hui une pause humanitaire de quatre jours pour la semaine sainte", de jeudi à dimanche, "pour permettre l'ouverture d'une série de couloirs humanitaires" en Ukraine, a déclaré le chef de l'ONU.

17h00

Le président américain Joe Biden a entamé mardi une réunion virtuelle consacrée à l'offensive russe en Ukraine avec les principaux alliés des Etats-Unis, a annoncé la Maison Blanche, au moment où Moscou a déclenché dans le Donbass une nouvelle phase de son attaque. La visioconférence a débuté juste avant 10H00 heure de Washington (14H00 GMT), et réunit les dirigeants français Emmanuel Macron, britannique Boris Johnson, allemand Olaf Scholz, roumain Klaus Iohannis, polonais Andrzej Duda, italien Mario Draghi, canadien Justin Trudeau et japonais Fumio Kishida.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg participait aussi à l'appel, ainsi que les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen, Ursula von der Leyen et Charles Michel, a précisé la Maison Blanche. Joe Biden devait évoquer avec eux le "soutien continu à l'Ukraine et les efforts visant à s'assurer que la Russie rende des comptes", avait précisé auparavant à l'AFP un responsable américain. Le président Macron, en campagne pour sa réélection, avait lui dit lundi qu'il échangerait avec ses homologues "sur le sujet des sanctions" contre la Russie, que les Occidentaux ne cessent de tenter de durcir pour répondre à l'escalade militaire sur le terrain.

16h30

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a secoué brièvement les marchés mais aucune crise financière mondiale ne s'est "matérialisée", a souligné mardi le Fonds monétaire international, qui fait néanmoins part d'une augmentation des risques.

Dans son dernier rapport sur la stabilité financière mondiale (GFSR), l'institution observe que l'attaque de Moscou contre son voisin n'est "pas un événement systémique mondial d'un point de vue financier". Pour autant, ce conflit, qui a débuté le 24 février, teste "la résilience des marchés financiers mondiaux" qui présentaient déjà "des vulnérabilités préexistantes".

14h38

La Russie a annoncé mardi l'expulsion de 36 diplomates belges et néerlandais, en représailles à une mesure similaire prise par la Belgique et les Pays-Bas à la suite de l'offensive russe en Ukraine.

Il s'agit de 21 diplomates belges et de 15 diplomates néerlandais, parmi lesquels 14 collaborateurs de l'ambassade des Pays-Bas à Moscou et un collaborateur du consulat général néerlandais à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Ils devront quitter la Russie d'ici à deux semaines.

13h59

La Russie dit avoir ouvert un couloir permettant aux forces ukrainiennes de Marioupol de sortir.

13h32

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, se rendra "bientôt" à Kiev, ont indiqué des sources gouvernementales à l'AFP, sans toutefois donner plus de précisions "pour des raisons de sécurité".

12H20

La Russie veut "libérer" militairement le Donbass, Moscou considérant cette région comme indépendante de l'Ukraine, a déclaré mardi le ministre russe de la Défense, accusant l'Occident de "faire durer" le conflit en livrant des armes à Kiev.

"L'armée russe exécute les tâches fixées par le chef des armées (Vladimir Poutine) pour l'opération militaire spéciale. En conséquence, le plan de libération des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk est mis en oeuvre", a dit, selon les agences de presses russes, Sergueï Choïgou, dans ses premières déclarations publiques depuis fin mars.

10h19

La Russie appelle "tous les militaires" ukrainiens à "déposer les armes maintenant".

09h56

La Russie a annoncé avoir mené durant la nuit des dizaines de frappes aériennes et de missiles dans l'est de l'Ukraine, alors que selon Kiev l'armée russe a lancé une vaste offensive sur le Donbass.

"Des missiles de haute précision des forces aérospatiales russes ont neutralisé 13 places fortes des unités de l'armée ukrainienne" ainsi que des "concentrations" de troupes près de la ville clé de Sloviansk dans la région de Donetsk, a indiqué le ministère de la Défense. Il a fait état de dizaines d'autres frappes de missiles et de centaines de cibles visées par son artillerie dans le sud et l'est du pays.

8h52

Aucun couloir d'évacuation des civils n'a pu être organisé ce mardi en Ukraine, faute d'accord avec la partie russe, et ce pour le troisième jour consécutif, a annoncé la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.

"Aujourd'hui, le 19 avril, il n'y a malheureusement aucun couloir humanitaire. Des bombardements intenses se poursuivent dans le Donbass", dans l'est du pays, où les forces russes ont lancé selon Kiev une offensive majeure lundi, a déclaré Mme Verechtchouk sur Telegram.

6h23

Le président américain Joe Biden participera mardi à une réunion virtuelle consacrée à l'offensive russe en Ukraine, a indiqué la Maison Blanche, au moment où Kiev assure que Moscou a déclenché dans le Donbass une nouvelle phase de son attaque.

Le président américain évoquera, "avec les alliés et partenaires" des Etats-Unis dont la liste n'a pas été dévoilée, le "soutien continu à l'Ukraine et les efforts visant à s'assurer que la Russie rende des comptes", a précisé à l'AFP un responsable de la Maison Blanche.

Cette rencontre a lieu après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait débuté lundi une offensive majeure dans l'est de l'Ukraine, nouvel objectif stratégique des forces russes, après leur retrait de la région de Kiev.