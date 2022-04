DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev accuse Moscou de vouloir «déstabiliser» la région indépendantiste de Transnistrie

Le ministre russe des Affarires étrangères Sergeï Lavrov a affirmé ce lundi que le risque «d'une troisième guerre mondiale était réel». L'armée russe est pointée du doigt pour l'utilisation de «bombes à fléchettes» à Boutcha. Les dernières informations en direct.

16h45

Le niveau de radioactivité à Tchernobyl se situe "dans la normale", assure le chef de l'AIEA à l'AFP, alors que des informations contradictoires avaient été rapportées quelques minutes auparavant.

16h34

La mairie de Kiev a commencé la démolition d'un monument historique d'époque soviétique célébrant l'amitié entre l'Ukraine et la Russie.

Les journalistes de l'AFP à Kiev ont vu s'effondrer la tête de l'une des deux figures de cette statue, qu'une grue tentait de démonter en plein centre de Kiev. "Huit mètres de métal de la soi-disant +amitié des deux peuples+ démantelé. Et ce qui est symbolique (...) la tête de l'ouvrier russe est tombée", a déclaré sur Telegram le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko.

15h34

Kiev accuse Moscou de chercher à "déstabiliser" la région séparatiste moldave prorusse de Transnistrie, frontalière de l'Ukraine, après une série d'explosions qui fait craindre un débordement de la guerre voisine.

15h06

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé l'Ukraine et la Russie à travailler en coordination avec l'ONU pour permettre l'ouverture de couloirs humanitaires en Ukraine, où Moscou mène une offensive militaire.

"J'ai proposé la création d'un groupe de contact réunissant la Russie, l'Ukraine et les Nations unies afin de rechercher les possibilités d'ouverture de couloirs humanitaires", a déclaré M. Guterres lors d'une conférence de presse à Moscou avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

"Nous avons besoin d'urgence" de tels couloirs d'évacuation de civils "réellement sûrs et efficaces", a-t-il ajouté.

11h35

Les Etats-Unis sont décidés à "remuer ciel et terre" pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie, a assuré le ministre américain de la Défense Lloyd Austin devant une quarantaine de pays réunis mardi en Allemagne pour renforcer les capacités militaires de Kiev. "L'Ukraine croit clairement qu'elle peut gagner et c'est aussi le cas de tout le monde ici", a déclaré M. Austin à l'ouverture de cette réunion organisée à l'initiative de Washington sur la base aérienne américaine de Ramstein, dans l'ouest de l'Allemagne.

Une quarantaine de pays y sont représentés dont l'Allemagne qui a annoncé au même moment autoriser la livraison à Kiev de blindés de type "Guepard". Il s'agit d'un tournant majeur dans la politique prudente suivie jusqu'ici par Berlin dans son soutien militaire à Kiev. Au moment où la Russie vise le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région du Donbass, "nous pouvons faire plus à travers notre base industrielle de défense pour continuer à aider l'Ukraine à se défendre de manière encore plus efficace", a affirmé M. Austin.

8h54

L'Allemagne va autoriser la livraison à l'Ukraine de chars de type "Guepard", a annoncé mardi une source gouvernementale, ce qui constitue un tournant majeur dans la politique prudente suivie jusqu'ici par Berlin dans son soutien militaire à Kiev.

Les détails et notamment le nombre de chars, spécialisés dans la défense anti-aérienne, doivent être dévoilés dans la journée par la ministre de la Défense, Christine Lambrecht, lors d'une réunion sur la base militaire américaine de Ramstein, en Allemagne, à l'invitation de son homologue américain, selon cette source.

7h00

Une quarantaine de pays se réunissent mardi en Allemagne, à l'invitation des Etats-Unis, pour renforcer la défense de l'Ukraine qui, selon le ministre américain de la Défense Lloyd Austin "peut gagner" face à la Russie, si on lui en donne les moyens.

Au moment où la Russie vise le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région du Donbass, cette réunion organisée sur la base aérienne américaine de Ramstein, dans l'ouest de l'Allemagne, est destinée à "générer des capacités supplémentaires pour les forces ukrainiennes", a déclaré lundi M. Austin, au retour d'une visite à Kiev.

6h00

L'armée russe est accusée d'avoir utilisé des «obus à fléchettes», notamment à Boutcha, le théâtre d'exactions depuis plusieurs semaines.