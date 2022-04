Boris Becker : l'ex-champion de tennis condamné à 2 ans et demi de prison

Le verdict est tombé. L'ancien joueur de tennis allemand Boris Becker a été condamné ce vendredi à deux ans et demi de prison par la justice britannique, pour quatre chefs d'accusations liés à sa faillite personnelle.

L'ex-sportif va être incarcéré après avoir été déclaré coupable d'avoir caché 2,5 millions de livres sterling, soit 3 millions d'euros, d'avoirs et de prêts pour éviter de payer ses dettes. Vainqueur de six Grand Chelem (3 Wimbledon, un Open d'Australie et deux US Open), Boris Becker devrait purger la moitié de sa peine derrière les barreaux, soit environ 15 mois.

Résident britannique depuis 2012, le champion âgé de 54 ans avait été reconnu coupable le 8 avril par la Southwark Crown Court de Londres, d'avoir dissimulé ou transféré illicitement des centaines de milliers d'euros et de livres sterlings après s'être déclaré en faillite.

L'ancien champion aurait notamment transféré des sommes astronomiques d'un compte professionnel vers les comptes de ses ex-épouses. Il aurait également caché un emprunt de 825.000 euros et n'aurait pas déclaré une propriété en Allemagne, son pays d'origine. Comme le rapporte l'AFP, ses dettes étaient estimées jusqu'à 50 millions de livres sterling (59 millions d'euros).

Boris Becker acquitté de vingts autres chefs d'accusation

Boris Becker, qui conteste l'intégralité des charges, a été acquitté de vingt autres chefs d'accusation, y compris ceux qui concernaient la disparition de ses trophées. Il avait assuré à l'audience qu'il ignorait où ceux-ci se trouvaient.

Parmi les neuf distinctions sur lesquelles les créanciers auraient aimé mettre la main figurent deux de ses trois coupes remportées à Wimbledon, deux trophées de l'Open d'Australie et sa médaille d'or du double aux JO de 1992. Il avait déjà vendu aux enchères une partie de ses récompenses pour 700.000 livres (840.000 euros) afin d'éponger une partie de ses dettes.