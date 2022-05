Brexit : les Britanniques expatriés en Espagne ne sont plus autorisés à conduire

La situation post-Brexit se complique pour les expatriés britanniques vivant en Espagne. Faute d'accord entre Londres et Madrid, leurs permis de conduire ne sont plus reconnus de l'autre côté des Pyrénées. Depuis le 1er mai, ils ne peuvent donc plus prendre la route.

Cette contrainte ne concerne pas les touristes mais les expatriés britanniques vivant sur le territoire espagnol depuis plus de six mois. D'après les informations de Bloomberg, leurs permis obtenus au Royaume-Uni resteront inutiles tant que les deux pays n'auront pas trouvé de terrain d'entente.

Une situation qui «devrait être temporaire»

En attendant, la seule solution qui leur est proposée est de repasser l'examen, afin d'obtenir un permis espagnol. Dans une volonté d'anticipation, l'ambassade leur avait conseillé de s'inscrire dès le mois de février. Mais le processus est long, fastidieux et ne satisfait pas les personnes concernées.

Face à leur indignation, le ministère britannique des Affaires étrangères a assuré qu'il mettait tout en oeuvre pour «accélérer les pourparlers» avec les autorités espagnoles. Sachant que «le Royaume-Uni a déjà mis en place des accords similaires avec 24 autres pays de l'UE».

Interrogée par Bloomberg, une source proche du gouvernement britannique estime que cette situation inconfortable «devrait être temporaire», sans toutefois pouvoir dire «à quel point». Il serait question d'«une semaine, voire plus longtemps».

Cette situation n'a aucune chance de se produire en France puisque l'Hexagone a conclu un accord avec le Royaume-Uni en juin 2021, afin de reconnaître mutuellement les permis de conduire délivrés chez l'un et l'autre. Les ressortissants britanniques vivant en France peuvent donc y circuler librement, y compris si leur permis a été délivré avant le 1er janvier 2021, date officielle du Brexit.