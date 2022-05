Vladimir Poutine opéré d'un cancer : qui pourrait le remplacer ?

D'après les informations du New York Post, le Président russe Vladimir Poutine est atteint d'un cancer et doit être bientôt opéré. Une intervention qui pourrait le tenir éloigné de ses fonctions pendant quelques temps. Dans ce contexte, l'idée d'un président par intérim n'est pas à exclure.

Selon le quotidien américain, Vladimir Poutine devrait ainsi transférer le contrôle du gouvernement à Nikolai Patrushev, son ancien chef de la police fédérale.

Le temps pour lui de soigner ses problèmes à l'abdomen ou à la thyroïde notamment, toujours selon le New York Post. Néanmoins, ces informations n'ont pas été vérifiées de manière indépendante.

Et dans la capitale russe, on nie catégoriquement que l'homme fort du Kremlin est malade.

Âgé de 70 ans, Nikolai Patrushvev a été comme Vladimir Poutine un ancien agent du KGB dans les années 1970.

Après avoir rencontré Vladimir Poutine au sein des renseignements russes, Nikolai Patrushvev, a été nommé à la tête de ce service avant d'être membre du conseil de Sécurité en 2008.

Who is Nikolai Patrushev, Russian reportedly in charge during Putin's cancer recovery? https://t.co/VG8Gb27AOG pic.twitter.com/MeWKYexKls

— New York Post (@nypost) May 2, 2022