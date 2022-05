DIRECT - Guerre en Ukraine : les pro-russes de la région de Kherson veulent demander à Poutine une annexion

Au 77e jour de la guerre en Ukraine, les forces russes ont poursuivi leur offensive meurtrière dans l'est et le sud du pays. Suivez les informations en temps réel.

14h11

Le volume de gaz russe transitant par l'Ukraine vers l'Europe a baissé, ont indiqué Moscou et Kiev, ce dernier mettant en cause la prise de contrôle par les Russes d'infrastructures gazières dans l'est du pays.

13h02

Quelque 30% des emplois en Ukraine – soit 4,8 millions – ont été perdus depuis le début de la guerre déclenchée par la Russie et l'évolution dépend entièrement de la situation militaire, a prévenu l'Organisation internationale du travail.

12h49

Les autorités installées par Moscou dans la région ukrainienne de Kherson comptent demander à Vladimir Poutine une annexion, a indiqué mercredi un responsable régional pro-russe.

"Il y aura une demande (adressée au président russe) pour intégrer la région de Kherson en tant que sujet à part entière de la Fédération de Russie", a dit aux agences russes Kirill Stremooussov, chef adjoint de l'administration militaro-civile de Kherson, région conquise par l'armée russe durant l'offensive déclenchée par Moscou en février contre l'Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'assaut contre son voisin en l'accusant d'y opprimer et massacrer les russophones. Il avait assuré ne pas vouloir occuper de territoires ukrainiens.