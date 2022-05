Fusillade au Texas : les tueries en milieu scolaire les plus meurtrières aux Etats-Unis

Un adolescent de 18 ans a abattu dix-neuf élèves et deux adultes dans une école d'Uvalde au Texas. Plusieurs tueries en milieu scolaire ont déjà plongé les Etats-Unis dans l'effroi par le passé. Retour sur ces attaques mortelles.

24 mai 2022 - école d'uvalde (texas)

Allison Dinner / AFP

Dernier massacre en date en milieu scolaire aux Etats-Unis. Salvador Ramos, un jeune homme de 18 ans, a assassiné 19 élèves et deux adultes ce mardi 24 mai. Cette attaque à arme à feu dirigée vers un établissement scolaire est l'une des plus meurtrières dans l'histoire du pays. L'assaillant aurait dans un premier temps visé sa grand-mère avec son arme avant de se rendre à l'école Robb en voiture et d'ouvrir le feu sur de jeunes élèves.

Pour l'instant le mobile de cet acte meurtrier n'est pas encore connu. Salvador Ramos aurait été victime de harcèlement scolaire et, sur les réseaux sociaux, il avait posté, quelques minutes avant l'assaut, une photo sur son compte Instagram, dans laquelle il exhibait ses armes.

18 MAI 2018 - lYCÉE de santa fe (texas)

Bob Levey / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Il y a un peu plus de quatre ans, un lycée de Santa Fe avait été frappé par une attaque. Dimitrios Pagourtzis, âgé de 17 ans, avait rapidement été identifié comme l'auteur des tirs. Huit élèves ont été tués dont l'ancienne petite amie du tireur. Il avait pénétré dans l'enceinte de l'établissement à 8h, paré d'un long manteau noir qui dissimulait ses armes. Dimitrios Pagourtzis avait ouvert le feu lors d'un cours d'art plastique. Dix personnes avaient été blessées dans cette attaque.

14 février 2018 - lycée de parkland (floride)

Joe Raedle / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Quelques mois seulement avant la tuerie du lycée de Santa Fe, 17 personnes avaient été assassinées par arme à feu en Floride, au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland. Le meurtrier, Nikolas Cruz, était âgé de 19 ans au moment du massacre. Il avait été repéré par ses professeurs pour avoir proféré des menaces envers un autre enseignant, et sur les réseaux sociaux pour avoir partagé des publications à caractères antisémite, raciste et homophobe. Nikolas Cruz avait plaidé coupable des dix-sept chefs d'accusation de meurtre et avait «demandé pardon aux familles des victimes». Après plusieurs reports, son procès devrait se tenir en 2022.

14 décembre 2012 - école primaire de Sandy Hook (Connecticut)

Don Emmert / AFP

Cette tuerie de masse a été un véritable tremblement de terre, à la fois aux Etats-Unis mais également dans le reste du monde, notamment à cause de l'âge des enfants ciblés, tous en primaire. 27 personnes, principalement des enfants, ont été tuées. La directrice de l'école, ainsi que la psychologue ont elles aussi été abattues.

Le tueur était âgé de 20 ans au moment des faits. Adam Lanza a tué sa mère et s'est rendu dans l'école Sandy Hook, à Newtown, avec sa voiture. Cet amateur d'armes a ouvert le feu autour de 9h30 du matin avant de se suicider d'une balle dans la tête. Son frère Ryan a été interpellé, par erreur, puisque ses papiers avaient été retrouvés sur le tireur. C'est, à ce jour, l'un des plus grands massacres en milieu scolaire dans l'histoire des Etats-Unis.

16 avril 2007 - université virginia tech (virginie)

WIN MCNAMEE / Getty Images North America / Getty Images via AFP

La fusillade de l'université de Virginia Tech a ébranlé le monde en 2007. 32 personnes ont perdu la vie, tuées par balle, tandis que 29 autres ont été blessées dans cet assaut. Cho Seung-hui, un étudiant sud-coréen, avait été diagnostiqué comme ayant des tendances suicidaires. Il avait d'ailleurs eu droit à un séjour en hôpital psychiatrique pour ce motif. Il n'était âgé que de 23 ans en 2007, au moment où il a massacré de jeunes innocents, avant de se donner la mort.