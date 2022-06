Guerre en Ukraine : les nouvelles menaces de Vladimir Poutine

Lors d’une interview diffusée dimanche soir sur la chaîne de télévision russe Rossiya-1, le président russe Vladimir Poutine a menacé de frapper de nouvelles cibles si des armes à longues portées étaient livrées à l’armée ukrainienne par les occidentaux.

Un avertissement mais surtout une menace. Alors que les Etats-Unis doivent fournir sous peu des lance-roquettes à Kiev, le président Vladimir Poutine a prévenu que la livraison de missiles à longue portée pouvant menacer la Russie engendreraient une série de frappes sur de nouvelles cibles.

«Si des missiles à longues portées sont fournis à l’Ukraine, nous tirerons les conclusions appropriées et nous utiliserons nos armes, que nous avons en quantité suffisante, pour frapper des cibles que nous n’avons pas toucher jusqu’à présent», a affirmé le chef du Kremlin à un journaliste de Rossiya-1, dans un entretien diffusé dimanche soir sur la chaîne russe.

Pour le chef d’Etat russe, en fournissant des armes et des munitions à l’Ukraine, les occidentaux ont pour but de «prolonger le conflit aussi longtemps que possible».

«entraver la fourniture d’armes occidentales»

Quelles pourraient être ces nouvelles cibles ? Pour Pierre Lorrain, interrogé ce lundi par CNEWS, «il s’agit en toute vraisemblance des nœuds de communication, de sites par lesquels arrivent les munitions et les armes fournies par les occidentaux. Il s’agit d’entraver le plus possible la fourniture d’armes occidentales à l’armée ukrainienne».

Les menaces de Vladimir Poutine font suite à l’annonce des Etats-Unis de l’envoi prochain de lance-roquettes multiples Himars, d'une portée d'environ 80 km. La même que les lance-roquettes britanniques M270 MLRS, qui seront livrés par la Grande-Bretagne, a déclaré Londres ce lundi.

Les experts militaires soulignent que cette portée est légèrement supérieure à celle des systèmes analogues russes, ce qui permettrait aux forces de Kiev de frapper l'artillerie adverse en restant hors d'atteinte.

Malgré les demandes répétées de Kiev, le président américain Joe Biden a déclaré lundi qu’il était exclu de livrer à l'Ukraine des systèmes de lance-roquettes à longue portée qui pourraient atteindre la Russie.