Etats-Unis : le gouverneur du Texas autorise sa police à raccompagner les migrants à la frontière

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a émis un décret jeudi 7 juillet autorisant les forces de l'ordre de son Etat à raccompagner à la frontière les migrants qui l'auraient traversée illégalement, un pouvoir réservé normalement à l'Etat fédéral américain.

Deux semaines après la tragédie de San Antonio qui a vu le décès de 53 migrants dans un camion surchauffé et surchargé, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé un décret permettant à son département de la Sécurité publique et la Garde nationale du Texas d'«appréhender les immigrants illégaux qui ont illégalement traversé la frontière» et de les «renvoyer à la frontière».

«Alors que le président Biden refuse de faire son travail et d'appliquer les lois sur l'immigration votées par le Congrès, l'Etat du Texas monte une nouvelle fois au créneau et prend des mesures sans précédent pour protéger les Américains et sécuriser notre frontière sud», a déclaré l'élu dans un communiqué.

In addition to building the border wall & deploying Texas National Guard & State Troopers, Texas took further action today to secure the border.





In Biden's absence, we will continue to keep Texans & Americans safe.





No other state is doing more. pic.twitter.com/njOm5CxoLN

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 8, 2022