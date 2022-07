Mort de Shinzo Abe : tout savoir sur la secte de Moon à laquelle appartient la mère de l'assassin présumé

L’homme soupçonné d'avoir assassiné l'ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe vendredi dernier est le fils d’une adepte de l’Église de l’Unification plus connue sous le nom de secte de Moon. Une religion sectaire, donc, dérivée de la foi chrétienne qui avait reçu le soutien de la victime.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la secte de Moon qui pourrait être l’une des raisons de l’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Sun Myung Moon, le nouveau Messi

L’Église de l’Unification voit le jour en 1954 en Corée du Sud, elle est fondée par Sun Myung Moon. Celui qui est considéré comme le gourou de l’organisation sectaire a expliqué avoir rencontré Jésus le jour de Pâques 1935.

Une rencontre qui bouleverse la vie de Sun Myung Moon alors âgé de 15 ans. Jésus aurait lors de cette rencontre confié une mission à l’adolescent faisant de lui le nouveau Messi ou le Vrai Parent, le seul ayant reçu la capacité de comprendre et révéler les secrets de la Bible.

Dès 1946, le révérend Moon se met à prêcher sa doctrine en Corée avant d’être excommunié deux ans plus tard de l’Église presbytérienne de Corée. Une excommunication qui lui permet de lancer son propre culte.

Un culte qui est désigné par certains pays, parmi lesquels la France, comme une secte, la secte de Moon du nom de son créateur.

Une lutte acharnée contre le communisme

L’une des missions données par Sun Myung Moon à son Église est celle de la lutte contre la montée du communisme. Cette haine du communisme trouve son origine dans un traumatisme vécu par Moon. En 1946, il est arrêté par les autorités communistes, qui le torturent et le laissent pour mort.

Une lutte acharnée qui passe par le prêche mais également par le biais d’une organisation annexe créée aux Etats-Unis en 1980 au cœur de la Guerre Froide. La CAUSA internationale crée lors de son expatriation à New York avait pour but de lutter contre la menace communiste grâce à l’éducation.

Mais la lutte contre le communisme ne s’arrête pas à l’éducation, les adeptes de la secte de Moon estimant qu’une Troisième guerre mondiale qui mettra fin pour de bon à l’idéologie communiste et permettra l’avènement de la souveraineté divine.

En 1990, dans sa quête Sun Myung Moon rencontre à Moscou le dirigeant de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev.

La secte de Moon actrice du dialogue des deux Corées

Coréen né avant la séparation de la Corée, Sun Myung Moon, qui prêche pour l’union des humains grâce à l’évangélisation, à travailler durant sa vie au rétablissement du dialogue entre Pyongyang et Séoul.

S’il a commencé à prêcher en Corée du Sud, Sun Myung Moon traverse la frontière pour propager sa bonne parole au Nord. Il sera arrêté à deux reprises en 1946 et 1948. C’est après ces années de détention qu’il rejoint le Sud et construit la première église de sa congrégation.

Le révérend Sun Myung Moon souhaite la réunification de la Corée et dans l’optique de la réouverture du dialogue entre le Sud et le Nord, il a rencontré en 1991, le dirigeant nord-coréen Kim Il-sung. Il se rapproche par la suite du père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, alors même que ce dernier est un communiste convaincu.

Sun Myung Moon à la tête d’un empire financier

Grâce aux dons de ses fidèles à travers le monde, Sun Myung Moon a fondé un véritable empire financier. Un empire très varié dans lequel on trouve des entreprises mais également des médias, comme le Washington Times ou encore des actions et des participations dans différentes multinationales et dans le monde de l'art et du sport.

L’organisation de mariages multiples

Si la secte Moon est connue pour sa lutte contre le communisme et sa volonté d'unification des Hommes, elle est aussi célèbre pour une pratique plus impressionnante : les mariages multiples.

Il s'agit de cérémonie au cours desquelles plusieurs couples sont unis par le révérend Sun Myung Moon ou par sa femme. En 2018, sa veuve, Hak Ja Han Moon aidé de son fils ont uni en même temps 4.000 couples venus de 64 pays différents. Il s'agissait alors du premier grand évènement depuis la mort de leur Messie en 2012.

Le lien avec la mort de Shinzo Abe

La secte Moon revient sur le devant de la scène en 2022, puisque Tetsuya Yamagami, l'assassin présumé de l'ancien Premier ministre japonnais, Shinzo Abe, s'avère avoir un lien avec cette dernière.

L'Église de l’Unification, devenue Fédération pour la paix universelle, a confirmé que la mère du suspect était une de leurs fidèles. Tetsuya Yamagami en voulait à la secte de Sun Myung Moon d'avoir obtenu de sa mère des dons très importants qui ont mis sa famille en difficultés financières.

Le suspect se serait donc venger de l'ancien Premier ministre pour son soutien à l'organisation sectaire. En 2021, une association d'avocats avait reproché à Shinzo Abe de soutenir la secte Moon.