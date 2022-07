Australie : la mystérieuse lueur rose dans le ciel de Mildura provenait d’une installation de cannabis

Apparu ce mardi 19 juillet dans la soirée, dans le ciel de Mildura (Australie), une mystérieuse lueur rose a créé la confusion au sein de la population locale. Pourtant, cette colorisation particulière provenait de l’éclairage spécifique ayant fuité d’une installation de cannabis médicinal.

La société pharmaceutique Cann Group Ltd derrière le vent de panique ayant frappé Mildura. Ce mardi soir, un surprenante lueur rose a recouvert le ciel de la ville australienne, causant la stupéfaction des témoins de la scène. Certains d’entre eux ont même imaginés le pire, avec des scénarios catastrophes envisagés. «C'était très bizarre. J'étais au téléphone avec ma mère et mon père disait que le monde se terminait», a assuré un témoin de la scène interviewé par The Guardian.

Toutefois, comme l'a confirmé sur Twitter Sarah Tomlinson, de la station de radio ABC Mildura-Swan Hill, l’explication de ce phénomène était bien plus rassurante. La société pharmaceutique Cann Group a confirmé que les lumières provenaient de son installation locale de cannabis médicinal, où les stores occultants avaient été laissés ouverts.

#Mildura and surrounds were treated to a spectacular sight tonight when a red light appeared in the sky.



Was it aliens?



An aurora?



No, it appears to have been the hydroponic lights from a medicinal cannabis farm reflecting off cloud which is somehow the most Mildura answer ever. pic.twitter.com/Wfy63tRrng

— Sarah Tomlinson (@sarah_tomlinson) July 19, 2022