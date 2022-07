Course à Downing Street : le débat entre Liz Truss et Rishi Sunak interrompu après un gros bruit en plateau

Liz Truss et Rishi Sunak se sont retrouvés ce mardi 26 juillet dans un débat en marge de la succession du Premier ministre Boris Johnson. Mais alors que ce duel télévisé ne venait de débuter, il a finalement été interrompu suite à la chute soudaine de la présentatrice.

Plus de peur que de mal. Le débat télévisé entre les candidats pour remplacer Boris Johnson à Downing Street a été brutalement interrompu en plein direct mardi après que la modératrice du duel, Kate McCann, s'est évanouie, a indiqué le diffuseur.

Le débat entre Rishi Sunak et Liz Truss sur @TalkTV interrompu après un grand bruit soudain qui a visiblement choqué la Ministre des Affaires Étrangères. pic.twitter.com/9uQp4pfrA7 — Alexander Seale (@AlexSeale) July 26, 2022

Alors que la cheffe de la diplomatie Liz Truss répondait à une question concernant la guerre en Ukraine, les téléspectateurs ont entendu un lourd bruit d'effondrement et pu voir le regard effaré de Mme Truss, qui s'est précipitée vers l'origine du bruit, hors champs.

La modératrice «Kate McCann s'est évanouie en direct ce soir et bien qu'elle aille bien, l'avis médical est que nous ne devrions pas continuer le débat», a indiqué dans un communiqué NewsUK, le groupe qui possède la chaîne TalkTV et le tabloïd The Sun, organisateurs du débat.

La retransmission du débat entre Liz Truss et l'ex-ministre des Finances Rishi Sunak, que les membres du Parti conservateur doivent départager d'ici début septembre, a dont été immédiatement interrompue vers 18H30 (17H30 GMT), une trentaine de minutes après avoir débuté.

Il s'agissait du deuxième duel télévisé en deux jours pour Liz Truss, 47 ans, et Rishi Sunak, 42 ans, les deux candidats conservateurs encore en lice pour succéder en septembre au Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a démissionné le 7 juillet après une série de scandales.

Lors du premier duel lundi soir sur la BBC, les deux candidats ont eu des échanges vifs sur la fiscalité, Mme Truss proposant des coupes massives de taxes qui pour son rival vont aggraver l'inflation déjà dramatique (plus de 9%). La patronne du Foreign Office a vu sa stature de favorite encore renforcée: selon un sondage, les conservateurs ont préféré sa prestation face à l'ex-Chancelier, pourtant souvent considéré comme meilleur débatteur mais qui a souvent donné l'impression de lui couper la parole