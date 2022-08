L'humanité n'est qu'à «un malentendu» de l'«anéantissement nucléaire», selon le chef de l'ONU

La 10e conférence d'examen du traité de non-prolifération nucléaire s'est ouverte ce lundi 1er août. Le chef de l'ONU a mis en garde contre un risque d'«anéantissement nucléaire», qu'il juge élevé.

Les propos d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, ont sans aucun doute jeté un froid, lors de l'ouverture ce lundi de la conférence des 191 pays signataires du traité de non-prolifération nucléaire (TNP). Selon lui, l'humanité n'est aujourd'hui qu'à «un malentendu» ou «une erreur de jugement» de l'«anéantissement nucléaire».

Estimant qu'un tel «danger nucléaire n'(avait) pas été connu depuis l'apogée de la guerre froide», Antonio Guterres considère que «nous avons été extraordinairement chanceux jusqu'à présent». Ce qui n'a rien de rassurant puisque la chance, souligne-t-il, «n'est pas une stratégie ni un bouclier pour empêcher les tensions géopolitiques de dégénérer en conflit nucléaire».

