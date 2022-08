Chine : une méga-ferme de 26 étages va accueillir 600.000 porcs

En Chine, une méga-ferme porcine, qui s’élève sur 26 étages, va bientôt démarrer sa production.

Pour éviter les épidémies liées aux bétails et maintenir la demande des consommateurs, la Chine a décidé de créer une ferme géante dédiée à l’élevage de porc. Seule particularité, cette ferme n’est pas en campagne, mais se trouve être un bâtiment de 26 étages de haut, en pleine ville.

Les «hôtel à porcs». Voilà le nom donné à ce nouveau type d’infrastructure «fermière». En Chine, la construction des méga-fermes sont légion, elles servent d’une part à asseoir le besoin des consommateurs et d’autre part à limiter les épidémies au sein des bêtes. Située près de la ville d'Ezhou, cette ferme aura pour objectif la production de 54.000 tonnes de porc par an, avec une capacité d'accueil de 600.000 têtes.

Derrière ce projet, se cache la société chinoise Hubei Zhongxinkaiwei Modern Farming Co. Ltd. Elle a annoncé le lancement de la production à la fin du mois d’août. Le lieu comprendra deux structures de 400.000 mètres carrés, équipées de machines d'alimentation automatisées et de systèmes intelligents de filtration et de désinfection de l'air.

Premier consommateur de porc mondial

Le Chinois aime le porc, pour preuve, le pays en consomme pas moins de 51,77 millions de tonnes par an. Un chiffre qui devrait atteindre les 60,77 millions de tonnes au cours des dix prochaines années, selon les estimations officielles.

Au-delà du rendement, le but des dirigeants et des gérants agro-alimentaires chinois est de limiter les infections des bêtes, comme la peste porcine, qui diminue les exportations et fait monter le prix de la viande. De plus, plusieurs exploitations traditionnelles ont dû fermer boutique, à la suite de contamination de leur bétail.

Ainsi, pour éviter les risques de transmission, les hauts responsables de la réglementation agricole ont classé en 2021 le pays en cinq zones géographiques. Le bétail ne peut pas être transporté d’une zone à l’autre pour limiter les maladies.

Bien-être des animaux ?

Côté hygiène, The Guardian, qui s’était rendu dans une méga-ferme en 2020, affirme qu'«ici, les normes de biosécurité sont très élevées et les systèmes de nettoyage et d’élimination sophistiqués». Alors que «les entreprises en Chine ont perdu environ la moitié de leurs animaux», Yuanfei Gao, vice-président de Yangxiang, explique au Guardian que sa société a «réussi à les contenir à 10 %».

Pas d’illusion quant au bien-être de l’animal. Certains chercheurs estiment qu’en vivant ainsi, entassés dans des espaces limités, avec des sols en béton, sans voir la lumière du jour, les cochons adoptent un comportement névrotique.

C’est là que le bât blesse : la dépression diminue l’immunité des cochons.