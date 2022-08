Somalie : le pape demande de l'aide pour le pays frappé par la sécheresse

Le pape François a lancé dimanche un appel à l'aide internationale pour la Somalie, où la sécheresse a atteint un niveau sans précédent et a déplacé un million de personnes, selon les Nations unies.

Le souverain pontife de 85 ans a déploré la «grave crise humanitaire» en Somalie et dans certaines parties des pays environnants, après sa prière hebdomadaire de l'Angélus au Vatican.

«Les habitants de cette région, qui vivent déjà dans des conditions très précaires, traversent maintenant une période meurtrière en raison de la sécheresse», a-t-il déclaré. «J'espère que la solidarité internationale pourra répondre à cette urgence».

«Malheureusement, la guerre détourne l'attention et les ressources, mais ce sont les objectifs qui demandent le plus d'engagement: la lutte contre la faim, la santé, l'éducation» a ajouté le souverain pontife.

Une sécheresse sans précédent en Somalie

La Somalie et ses voisins de la Corne de l'Afrique, dont l'Éthiopie et le Kenya, sont confrontés à leur pire sécheresse depuis plus de 40 ans.

Plus de 755.000 personnes ont été déplacées cette année à l'intérieur de la Somalie, «hantée» par la famine, selon le Haut Commissariat de l'ONU et le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).

Cela porte le chiffre total à 1 million de personnes déplacées depuis janvier 2021, date du début de cette sécheresse.

Dans ce pays instable aux infrastructures précaires, la lutte contre cette sécheresse dévastatrice est compliquée par l'insurrection des islamistes radicaux shebab, dont l'implantation dans de vastes zones rurales limite l'acheminement de l'aide humanitaire.