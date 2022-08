SpaceX offre jusqu'à 25.000 dollars à ceux qui sauront pirater Starlink

Confronté au piratage de son réseau Starlink, SpaceX appelle les experts en cybersécurité a hacker le système à leur tour pour en révéler les failles. Jusqu'à 25.000 dollars sont offerts.

En apprenant que son réseau Internet par satellite Starlink avait été aisément piraté par un chercheur en sécurité, SpaceX aurait pu se vexer. Au lieu de cela, l'entreprise d'Elon Musk a non seulement encouragé d'autres experts a révéler les failles de son système, mais propose en plus de les payer pour cela, jusqu'à 25.000 dollars.

Tout a commencé lorsqu'un certain Lennert Wouters a démontré avoir piraté Starlink à l'aide d'un appareil fait-maison n'ayant pas coûté plus de 25 dollars. Chercheur du groupe Sonic (Sécurité informatique et chiffrement industriel) au sein de l'université catholique de Leuven, en Belgique, ce dernier a exposé ses résultats lors du «Black Hat», qui a rassemblé les acteurs de la cybersécurité à Los Angeles, du 6 au 11 août.

#BringOnTheBugs - We love working closely with security researchers! Special shout-out to @LennertWo for an amazing presentation!https://t.co/jdhYaherNX





We are hiring! If you are a badass engineer and love space, please checkouthttps://t.co/Z6ha1EtgYE

— Christopher Stanley  (@cstanley) August 11, 2022